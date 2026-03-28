悪質コメント読んだだけで消滅？元K-POPアイドル、YouTubeチャンネルが1日で停止

ガールズグループJEWELRY出身の歌手ソ・イニョンのYouTubeチャンネルが、わずか1日で消滅し、その背景に関心が集まっている。

3月26日、ソ・イニョンのYouTubeチャンネル「ソ・イニョンの更生」は現在、「Googleのサービス規約に違反したため、アカウントが停止されました」と表示されている。

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これに先立ちソ・イニョンは同チャンネルで、「10年ぶりに復帰したソ・イニョン、悪質コメントを読む（真実と嘘）」というタイトルの動画を公開していた。 動画では、過去に物議を醸した出来事や、それに伴い受けてきた悪質コメントを自ら読み上げながら、自身の過去を振り返る様子が収められている。

彼女は離婚や個人的なトラブルを経験する中で過去を見つめ直すようになったとし、見せかけではなく、自身の過ちを認めて成長しようとする姿を見せるための企画だと説明していた。

（写真提供＝OSEN）ソ・イニョン

しかし、動画公開からわずか1日でチャンネルが突然消滅し、その背景に注目が集まっている。YouTube側は「Googleのサービス規約に違反したためアカウントが停止された」とのみ案内しており、具体的な違反内容については明らかにしていない。

これを受け、ファンたちはソ・イニョンのSNSに対し、チャンネル停止に関する立場表明を求めている。突然チャンネルが消えたことに戸惑う声や、その理由を推測する反応が相次いでいる。

なお、ソ・イニョンは2002年7月、JEWELRYのメンバーとしてデビュー。2023年2月に一般男性の実業家と結婚したが、離婚説が取り沙汰された末、2024年11月に双方合意のもと離婚した。

（記事提供＝OSEN）

◇ソ・イニョン プロフィール

1984年9月3日生まれ。2002年にガールズグループJEWELRYのメンバーとしてデビューし、率直な性格とステージ上の強烈なパフォーマンスで大衆から愛された。2004年には日本でCDデビューも果たした。2007年にソロ活動を始め、2009年にJEWELRYを脱退。2021年には日本人実業家との結婚説が浮上したが、キッパリと否定。その後、2023年2月に「出会って7カ月」という一般男性と結婚式を挙げるも、2024年11月に離婚した。