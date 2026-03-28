ドジャースのチャンピオンリング贈呈式にレジェンド左腕がサプライズ登場、始球式も務め本拠地大熱狂
◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）
ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。
試合前には、昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を記念して作られたチャンピオンリングの贈呈式が行われた。大谷、山本由伸投手（２７）は２４年に続いて２個目のリングを手にした。大谷は右手の中指にリングをつけてベッツやフリーマンと記念写真を笑顔で撮っていた。
贈呈式が終わったかと思われたタイミングでロバーツ監督が呼び込むと、現役時代の登場曲「Ｗｅ Ａｒｅ Ｙｏｕｎｇ」が流れると、昨季限りで現役を引退したドジャース一筋１８年で通算２２３勝の左腕・カーショー氏がサプライズ登場。前日の２６日（同２７日）の開幕戦では解説デビューを果たしたばかりだったが、本拠地は大熱狂に包まれた。さらにはフリーマンが捕手役を務めて始球式も行い、チームメートと集合写真に納まっていた。