◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。

試合前には、昨年のワールドシリーズ（ＷＳ）２連覇を記念して作られたチャンピオンリングの贈呈式が行われた。大谷、山本由伸投手（２７）は２４年に続いて２個目のリングを手にした。大谷は右手の中指にリングをつけてベッツやフリーマンと記念写真を笑顔で撮っていた。

贈呈式が終わったかと思われたタイミングでロバーツ監督が呼び込むと、現役時代の登場曲「Ｗｅ Ａｒｅ Ｙｏｕｎｇ」が流れると、昨季限りで現役を引退したドジャース一筋１８年で通算２２３勝の左腕・カーショー氏がサプライズ登場。前日の２６日（同２７日）の開幕戦では解説デビューを果たしたばかりだったが、本拠地は大熱狂に包まれた。さらにはフリーマンが捕手役を務めて始球式も行い、チームメートと集合写真に納まっていた。