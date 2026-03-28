◆米大リーグ ブルージェイズ３ｘ―２アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、３打数２安打１四球だった。９回２死からこの日２安打目となる右前打を放つとその後、サヨナラのホームを踏んだ。球場は大歓声に包まれた。

まずは両チーム無得点の２回２死で初打席へ。カウント２―２からＭＬＢ通算７３勝右腕のセベリーノが投じた９８・３マイル（約１５８・２キロ）直球をスイングした岡本のバットは空を切った。メジャー初打席は空振り三振だった。

２打席目は１点を追いかける５回１死で迎えた。２球で追い込まれたが、粘り強く対応。最後は外角高めのカットボールを冷静に見極め、四球で出塁。その後、ヒメネスの適時打で本塁へ生還。メジャー初得点を記録した。

待望の快音が響いたのは３打席目だ。１点リードの７回１死で打席に入ると追い込まれてから外角低めのスライダーに反応。泳がされながらも最後は左手一本で左前に運んだ。メジャーデビュー戦の３打席目で、早速初安打を記録。記念球がベンチに戻るとゲレロが回収。ゲレロは一度スタンドに投げるふりをして、場内を盛り上げた。

守備でも魅了した。１点を先制された直後の４回１死。左打者のボテボテのゴロが三塁線寄りへ。三遊間の位置に守っていた岡本は素早くチャージして捕球すると、そのまま流れるように一塁へ送球した。初の守備機会で間一髪でアウトにし、場内は拍手で包まれた。

岡本はポスティングシステムを利用して巨人からメジャーに挑戦。オープン戦では８試合に出場して打率３割１分６厘、１本塁打、４打点の成績を残した。好守備でもアピール。攻守で順調に調整を進めてきた。前日２６日（同２７日）の練習では２５スイングで２本のサク越えを放つなど広角に鋭い打球を連発。「始まるのでしっかり頑張りたい。（試合が）始まれば緊張するのかなと思う。球場はきれいで大きい。すごく楽しみです」と心境を語っていた。

岡本の活躍もあり、チームは接戦を制して開幕戦に勝利。新たな舞台での挑戦を好スタートで発進した。