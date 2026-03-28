2026年3月17日の聖パトリック祭で、アイルランド西部のメイヨー州で町を回った山車が批判を浴びている。町内をゆっくりと練り歩く山車はトレーラートラックに飾り付けをしたもので、問題となっているのは、「エプスタイン・ファイル」と書かれた看板を掲げた一台。荷台にはマットレスが置かれている。

【画像を見る】物議を醸した祭りの山車の「エプスタイン演出」、女性の横で四つん這いになるアンドリュー元王子など

ネット上で拡散された映像では、山車の上で"小芝居"が行われており、マットレスに押し倒された女性役に男性らが襲いかかり、腰を振っているのが確認できる。そこへ、ジャケット姿に下半身は下着姿の男性が加わろうとしたところ、警官役に連行され、荷台に設置された檻に閉じ込められる内容だ。トレーラーの周囲ではスーツ姿の男たちが笑いながら女性役を追い回しているのもわかる。海外ジャーナリストが続ける。

「トレーラーの脇には『アンドリュー元王子は刑務所に行くことに』と書かれた看板が掲げられ、元王子を真似たようなジャケット姿の男性もいました。

しかし、当然ながらエプスタイン事件という世紀の性犯罪スキャンダルそのものを"ネタ"として消費したことで、激しい反発が起こりました。

被害者支援団体は、この演出を厳しく糾弾。『性暴力行為を大通りで見せびらかしたり、レイプや暴行を冗談の種にしたりすることは、被害者や生存者の経験を軽視することになる』と批判し、『性暴力の軽視を助長する女性蔑視的な文化を反映している』と指摘。子どもが参加する行事で行われたことへの批判も広がり、主催者は謝罪、警察も映像の確認に動く事態となりました」

祭りの主催者は、当日この山車の参加を知ったという。事前登録や審査は不要だが、過去に問題が発生したことはなく、今回も指摘を受けて通常2周するパレードを1周で終了したと説明している。この山車はメイヨー州から隣町のパレードにも登場したが、やはり参加は事前に知らされていなかったという。

米ミュージカルがエプスタイン元被告に言及

こうした"ネタ化"は街頭だけにとどまらない。米人気コメディミュージカル『The Book of Mormon』でも、時事ネタを反映する演出の一環で、性的人身売買などの罪で起訴された実業家ジェフリー・エプスタイン元被告に言及するシーンが追加された。

「モルモン教の宣教師が掟を破った時に見る悪夢を描く中で、エプスタイン元被告の名前を使ったと現地メディアで報じられています。制作者によると、3カ月かけて書き直した渾身のシーンで、チンギス・ハン、アドルフ・ヒトラーに続いて"オチ"として登場させたそう。

同作品は、もともとブラックユーモア要素の強いミュージカルではありますが、事件の扱い方に違和感を覚える声も上がっています」（同前）

リミックス動画にされるアンドリュー元王子

こうした"ネタ化"の流れは、かねてよりネット上では顕著だった。なかでも、アンドリュー元王子はエプスタイン事件において"ミーム"として消費されてきた人物でもある。

「きっかけは、英国で約170万人が視聴した2019年のBBC独占インタビュー。17歳のときに元王子と性的関係を持ったと告発した女性の『彼は汗をかいていた。すごく気持ち悪かった』との証言に関して、『フォークランド紛争に従軍した際の影響で、一時的に汗をかかないという医学的状態になっていた』と説明し、暗に否定。

さらに、関係を持ったとされる日はロンドン郊外のピザチェーン『ピザ・エクスプレス』にいたとアリバイを語りました。

しかし、これら説明は逆効果となり、英メディアは"car crash interview（大失言）"と酷評。『ピザ・エクスプレス』と『汗をかかない王子』というワードが独り歩きし、元王子のイメージを象徴するフレーズとして定着しました」（同前）

SNS上では「ピザ・エクスプレス」という店名そのものが"最強のアリバイ"を意味するジョークとして扱われるようになり、TikTokやYouTubeでは「ピザ・エクスプレス」や「汗をかかない」といった発言を切り抜いたリミックス動画が拡散。"笑いの素材"として消費され、以降もエプスタイン事件をめぐる報道があるたびに、このミームが繰り返し掘り起こされてきた。

感覚の麻痺と事件の矮小化

「エプスタイン事件のエンタメ化ともいえる動きは、社会風刺として理解できるとの声と、ジョークにするには重すぎるとの指摘の両方が見られます。

他人事だという距離感、権力者への皮肉文化、タブーを破ったという快感から"街頭化"にまで至りましたが、その状況は深刻な問題の軽視そのもの。感覚の麻痺と、事件の矮小化が懸念されています」（同前）

被害者の存在を軽視したまま消費が続くのであれば、その構造自体が、エプスタイン事件と地続きにあるともいえるだろう。