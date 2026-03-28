「東京ガールズコレクション（TGC）」で、杉浦太陽（45）、辻希美（38）と3人での親子初共演を果たしたインフルエンサー・希空（18）。彼女は、TGC3日前にInstagramとTikTokに平成ギャルメイク姿を披露していた。

【写真】希空の平成ギャルメイク

その心理的背景には、「少女から大人の女性への脱皮」があるのだという。メイクがもたらす「自意識」の変化について、臨床心理士の岡村美奈さんが分析する。

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昨年からリバイバルブームとなっている「平成ギャルメイク」。そんなトレンドを取り入れた希空の姿が話題を呼んでいる。

いつもはキュートで愛らしいメイク姿の希空だが、この日は同一人物とは思えないほど雰囲気が違っていた。「平成メイクしてみた 難しかった」と投稿したのは、細い眉にマスカラをしっかり塗った長いまつげ、太めのアイラインが印象的なギャルメイク。いつもより大人っぽく挑戦的な雰囲気を湛えていた。

ギャルメイクの一番の特徴は”盛る”と表現される濃い目のアイメイクだろう。目力を強調する太めのアイラインにマスカラ、つけまつげ、カラコンが当時のトレンドアイテムだった。

ギャルメイクに挑戦している芸能人は、希空だけではない。元モー娘。の生田衣梨奈（28）は清楚で透明感のある普段の姿からは想像がつかない黒ギャルメイクを公開。平成にはヤマンバやガングロメイクなど、日焼けした肌色が特徴のギャルメイクがあったことを思い出す。

元AKB48の福留光帆（22）も公式YouTubeチャンネルでギャルメイクに挑戦。カラコンを装着し、濃い目のアイラインに濃い目のアイシャドウ、「目の上に毛虫でもおんのかな」というようなつけまつげを付けた姿を披露。メイクが完成した時、向けられたカメラに「撮んなよ」と一喝し、「はぁ〜、ダル、早く終わらそう」とギャルになりきっていたほどで、メイクには気分すら変えてしまう影響力がある。

平成時代のギャルたちは、とにかく明るく前向きでポジティブ、自分の好きなことを通すという意志の強さを持っていた。卵が先か鶏が先かわからないが、ギャルメイクをし、ギャルファッションを纏うことでそうしたギャルマインドを獲得していた人も少なくなかったはずだ。当時、普段はおとなしい少女がギャルメイクをすることで中身までギャルらしくなる、というのはギャルの一つの類型でもあった。

というのも、メイクは自分と魅力的に見せるというだけでなく、人の心と深く関係している。「自尊心」と自分の内面に対する関心という「私的自意識」、他人の目に映る自分に対する意識という「公的自意識」という心の役割と結びついているため、メイクは外見的な変化をもたらすだけでなく、感情や気分も変化させるものである。だから、自分にとって望ましいメイクをすることでリラックスできるし、気分が高揚、安心するといったプラスの効果が生まれ、内面的な満足感が高くなる。公的自意識が高く、人の目を意識して自分を抑えてしまうような人でも、ビジュアルに強さがあれば、自分の感情を開放させ、自信をもって人と関われるギャルモードへと変化させる力がギャルメイクにはあった。

彼女たちがギャルメイクに挑戦するのは、「違う自分を見てみたい」という変身願望から。いつものファッションやメイクには安心感を与えてくれるが、それだけでは新しい魅力や個性は引き出せない。特に、「可愛さ」や「美」の基準が多様化してきた現在、個性をSNSなどでアピールするには変化が必要だ。圧倒的に”盛れる”ギャルメイクは自分自身の新たな可能性に出合えるだけでなく、ファンに新しい魅力をアピールする機会にもなる。

メイクには人の性格をポジティブに変える力もあり、見られ方が変わるだけで内面的感情を解き放てる。ギャルメイクをした平成時代の女性たちは、とにかく明るくポジティブ、自分の好きなことを通すという意志の強さをメイクで表現していた。令和の今、ギャルメイクがトレンドになっているのも、メイクによって得られる内面の変化を感じたいからかもしれない。

今年の1月、希空は自身のTikTokに「もう少しで高校生終わるの早すぎてこわい」という率直な思いを添えたダンス動画を公開していた。高校生活の終わりが近づく今、平成ギャルメイクで大胆な変身を遂げたのは、少女から大人の女性へと脱皮しようとする彼女なりのステップなのかもしれない。