歌手の和田アキ子（75）が28日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。29日のTBS系「アッコにおまかせ！」（日曜前11・45）の最終回食前にまさかのトラブルに見舞われていることを明かした。

和田がかすれ声でタイトルコールをすると、アシスタントの垣花正アナウンサーが「お気づきだと思いますが、声の調子が良くないんです」と説明。和田は「そうなんです、申し訳ございません」と謝罪。

声以外は“元気”だそうで、和田は「こんなことなら毎晩飲んでも良かったなと思って。いや〜びつのくりですね、何でこんなになったのか分からない」と困惑しきり。

かかりつけの耳鼻咽喉科にも看てもらったといい、ようやく声が出るようになった状態だという。木曜日に突然声が出なくなったといい、「病院に説明もできないほど」だったそうで、「急いで治療していただいて、一切の仕事もキャンセル」した状況で「デビューして58年。耳鼻咽喉科の先生のところに行くと、どんなに声がかすれている時でもステージやったときでも、2日で治るんですけど。ちょっと長引いてますね」と話した。

29日には40年間MCを務めた「アッコにおまかせ！」が大フィナーレを迎える最終回直前のまさかのアクシデント。大フィナーレを迎えるにあたり、「風邪も引かない、怪我もしない、問題も起こさない、お酒も飲まない。もう本当に普通に、もうパックして、今日帰ったらパックして、ほんで、手もマッサージして。本当に何にもなかったように、感謝の気持ちだけ込めて終わりたかったんですよ」とまさかのトラブルに嘆いた。

垣花アナは「おまかせ」の終了に伴う環境の変化を指摘。和田も「終わってから来るのかなと思ったら、なんでやねんって感じ」と苦笑。「本当に申し訳ございません」と謝罪した。

和田は「おまかせ」4月からTBS新番組「アッコとジャンボ」がスタート。3月29日にはYouTube「和田アキ子、AIスマホと親友になる。」もスタートするなど、大きく環境が変わる。