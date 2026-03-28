【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝溝田拓士】米国のルビオ国務長官は２７日、対イラン軍事作戦に関し、「数か月ではなく、数週間で終結させる」との見通しを示した。

地上部隊の関与なしで、全ての軍事目標を達成できるとも主張した。

フランスで開催された先進７か国（Ｇ７）外相会合後、記者団に語った。米国防総省は、海兵隊や陸軍の空挺（くうてい）部隊などの中東派遣を決めている。ルビオ氏は地上部隊派遣について、「不測の事態」への備えだと説明し、「大統領に最大限の選択肢を与える準備は常に整えている」と述べた。

米国が戦闘終結に向けてイラン側に伝達した核開発計画の放棄を柱とする１５項目の計画案に関して、ルビオ氏は、イランからの回答はまだ受け取っていないと述べた。イラン側から前向きなメッセージは届いているものの、交渉担当者や会談日時などについて連絡を待っている状態だという。

一方、トランプ米大統領は２７日、米フロリダ州で演説し、イランとの戦闘終結に向けた協議について「現在交渉中だ」とし、「イランは合意を懇願している」と述べた。

米中東担当特使「第２の北朝鮮を許すことはできない」

交渉を担うスティーブン・ウィトコフ米中東担当特使もフロリダ州での演説で、週内にイランとの対面会談が開かれることを「期待している」と強調した。北朝鮮が秘密裏に核保有を進めたことを念頭に、「中東で『第２の北朝鮮』を許すことはできない。地域と世界を完全に不安定化させることになる」と訴えた。

双方の攻撃の応酬は続いている。イスラエル軍は２７日、イラン西部ホンダブの重水炉や中部ヤズドのウラン精鉱製造施設を空爆したと発表した。国際原子力機関（ＩＡＥＡ）はＸ（旧ツイッター）への投稿で、これらの施設での放射性物質漏れなどの異常はないとイランから報告を受けたと明らかにした。

ＩＡＥＡによると、イランからは南部のブシェール原子力発電所も新たに攻撃を受けたと連絡があった。原子炉に損傷はなく、正常に稼働しているという。

米国が停戦協議を呼びかける中でのエネルギー関連施設への攻撃について、イラン政府高官はロイター通信に対し「耐えがたい」と述べた。

米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは米国やサウジアラビアの政府関係者らの話として、サウジの首都リヤド郊外のプリンス・スルタン空軍基地に２７日、イランのミサイル１発が着弾したと報じた。米兵１０人が負傷したほか、複数の米軍給油機が損害を受けたという。

イスラエル紙エルサレム・ポストなどによると、同国中部で２７日にイランのミサイルが着弾して１人が死亡した。