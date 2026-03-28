元乃木坂46生田絵梨花（29）が28日、都内で、アサヒ飲料サンプリングイベント「三ツ矢サイダー 澄みきる青空バルーン」記者発表会に出席した。

冒頭、「三ツ矢サイダーは本当に老若男女を問わず、たくさんの方に愛されている飲料」と話すと「このイベントにも本当にいろんな方に、ご家族でも、ご友人とでも、カップルでも、おひとりでも、たくさんの方に来ていただきたいなと思います」とアピール。

この日、“青空お届け隊”隊長に就任。「三ツ矢サイダーは、私たちの日常に爽やかさと笑顔をもたらしてくれる飲料です。隊長として、その魅力を1人でも多くの方に味わっていただけるように張り切って参りたいと思いますし、皆さんと一緒にこのイベントを楽しめたらうれしいなと思っております」と意気込みを口にした。

隊長としての初仕事は弓矢によるバルーン割り。これを成功させると、体全体で喜びを表した。その後、三ツ矢サイダーで乾杯。その爽快感を味わうと、会心の笑顔を披露した。「これから隊長として、皆さんと一緒に三ツ矢サイダーの爽やかさを日本中に広げていけたらなと思っております」とし、「皆さんの日常の中で、三ツ矢サイダーとともに笑顔と爽やかさがあふれることを心から願っております」と笑顔で語った。