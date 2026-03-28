相続税の計算においては、被相続人がのこした「債務」にあたるものを「債務控除」として課税対象に含めないしくみがあります。Aさんは、生前父に送った「500万円」が返済されていないとして債務控除されるべきであると主張しましたが、税務署は「証拠がない」と一蹴。審判所は、この対立をどのように判断したのでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「債務控除」の考え方についてみていきましょう。

相続トラブルになりがちな「債務控除」

相続税の計算では、亡くなった方の財産から借入金や未払金といった「マイナスの財産」を差し引くことができます（＝「債務控除」）。これは、実際に手元に残る財産の価値に応じて課税するという相続税の考え方を反映したものです。

ここで問題となるのが、「その債務は本当に存在していたのか」という点です。通帳上でお金のやりとりが確認できたとしても、その資金移動の原因が贈与や事業上の取引などであることもありますので、その実態を見極める必要があります。

とりわけ親子間の資金移動は、契約書を作成しないまま行われることも多く、税務上も慎重な判断が求められます。

親子間の過去における資金移動が「貸付金だったのか」という点が争われた事例をみていきます。

親子間の資金移動は「貸付金」と認められるか？

父親が亡くなったため、子のAさんは相続税の申告を行いました。

その申告に対し税務署が誤りを指摘したところ、Aさんは反発。逆に、提出した申告書には「過去に父親へ貸し付けた500万円」が計上されておらず、この500万円は父親の債務として相続財産から控除すべきであると主張したのです。さらにAさんは、長期間にわたる利息相当額も含めて債務として評価すべきであるとしました。

この主張に対して税務署は、「貸付けの事実は認められない」と判断しました。Aさんから父親への資金移動があったとしても、それが法律上の貸付金であるとまではいえないという立場です。

このように、Aさんから父親への「500万円の資金移動」という事実自体はゆるぎないものの、その「性質」をめぐって主張が対立したため、最終的な判断は国税不服審判所に委ねられることとなりました。

本件の争点は、Aさんから父親へ渡った500万円が「貸付金」として成立していたかどうかにあります。

相続税法では、「相続開始時に現に存する債務」に限って、相続財産から控除することが認められています。したがって、たとえ過去に資金移動があったとしても、それが貸付金として成立していなければ、相続財産から差し引く債務とは認められません。

「貸付金」と主張するAさん、「証拠がない」と主張する税務署

納税者（Aさん）の主張

Aさんは、住宅の購入にあたって父親からの援助が必要だと考え、自分自身もそれなりの資金を有していることの証明として500万円を父親の口座に振り込んだと主張しました。

そして、返済がされていない以上、この500万円は父親に対する貸付金であり、この元本にかかる利息相当額も含めて、相続税の計算上控除すべき債務に該当するとしました。

この主張の背景には、「自分の資金が相手に渡っている以上、それは当然返済されるべきものだ」という認識があります。親子間であっても金銭のやりとりはやりとりであり、その経済的実質に着目すべきであるという考え方です。

税務署の主張

これに対して税務署は、貸付金の存在そのものを否定しました。

その判断の最大の理由は、契約書の作成や返済請求といった、通常の貸付に伴う行動がいっさい確認できない点にあります。貸付金である以上、本来であれば返済期限や利息、返済方法などが定められ、それに沿ったやりとりが行われるのが自然です。

さらに税務署は、Aさんの説明内容には変遷が見られ、その合理性にも疑問があるとも指摘しました。重要な事実関係について説明が一貫していない場合、その信用性は大きく揺らぐことになります。

税務署は、形式だけでなく「通常の経済取引として自然かどうか」という観点からも、本件を貸付と認めることはできないと主張したわけです。

審判所は、500万円が「貸付」にあたらないと判断

国税不服審判所は、税務署の判断を支持しました。

まず貸付金については、一般的な貸し借りと比べ不自然な点が多くみられると指摘。特に、「長年にわたり返済請求を行っていない」「債権保全措置も講じていない」といった事情は、通常の債権者の行動としては考えにくいものであり、貸付けの実在性が疑われる要因となりました。

また、そもそも「親が子に資金援助をする場面において、子が親に資金を振り込む」という説明自体にも不自然さがあると指摘。こうした取引の経緯そのものの合理性も、判断に大きく影響しました。

その結果、この500万円は貸付金とは認められず、相続税の課税価格から控除すべき債務は存在しないと結論づけられました。

資金移動が「貸付」と認められるためには、「客観的証拠」が必須

本件は、「お金を渡した」という事実だけでは、それがただちに税務上の債務として認められるわけではないことを示しています。

とりわけ親子間の資金のやりとりは、その性質が曖昧になりやすいものですが、正式に貸付として扱うためには、契約の存在や返済の実態など、客観的に確認できる要素が不可欠です。形式を伴わないまま長期間放置された資金は、あとになって「貸し付けだった」と主張しても認められない可能性が高いといえるでしょう。

また、本件からは「通常の人がどう行動するか」という観点も重要であることが読み取れます。

税務の世界では、書面の有無だけでなく、取引全体の流れや行動の自然さが総合的に評価されます。その点をしっかりと意識しておくことが、後のトラブルを防ぐための重要なポイントといえるでしょう。

高橋 創

税理士