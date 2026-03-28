人生100年時代といわれるなか、老後資金への関心はますます高まっています。一方、定年を迎えるギリギリまで自分の資産状況を把握できておらず、退職金の入金をきっかけに家計の現実を知り、想定とのギャップに驚くケースもあるようです。とある会社員の事例をもとに、定年後の資産形成で注意したいポイントをみていきましょう。

退職金の入金日に判明した衝撃の事実

飲料品メーカーに勤めるナオトさん（仮名・60歳）。年収は約800万円で、専業主婦の妻・トモコさん（仮名・60歳）と2人暮らしです。なお、2人の子どもたちはすでに就職し、家を出ています。

このたび60歳になり、定年を迎えたナオトさん。会社には再雇用制度があるため65歳までは働き続けることが可能です。

定年が刻一刻と近づくにつれ、「そろそろ老後資金のことも考えておかないとな」と不安がよぎったナオトさんですが、「妻がなんとかしてくれているだろう」とつい先延ばしにしてきたといいます。

というのも、結婚してからというもの、家計管理はすべて妻に任せていたそうです。毎月のお小遣いは5万円で、決して多い額ではありませんが、不満はありませんでした。お金のかかる趣味はなく、無駄な飲み会にも行かないナオトさん、生活は比較的堅実だったという自負があります。

「特に贅沢をしていたわけでもないし、少なくとも1,000万円以上、上手くいけば1,500万円くらいは貯まっているんじゃないかと思っていました」

そんな…「通帳残高」を見ても現実を受け入れられないナオトさん

いよいよ定年を迎え、退職金の入金日がやってきました。同僚から聞いた話では、退職金は1,000万円ほどになる見込みとのこと。

「貯蓄とあわせれば2,000〜2,500万円くらいか。もし多めに貯まっていたら、妻と旅行にでも行こう」

妻が「しばらく記帳していない」と言っていた通帳を預かり、銀行のATMに差し込んだナオトさん、目に飛び込んできてたのは「まさかの数字」でした。

「1,200万円!? そんな……なにかの間違いじゃないのか？」

現実を受け入れられず、通帳を何度もATMに差し込むナオトさん。しかし当然、残高は増えません。

内訳を確認すると、退職金として振り込まれていたのは900万円で、貯金はわずか300万円であることがわかりました。

なにを言っているの？…妻が冷たく言い放ったひと言

ナオトさんは青ざめたまま家に帰り、妻のトモコさんに説明を求めます。するとトモコさんは、予想外に冷たい口調でこう言います。

「2,500万円？ なにを言っているの？ これまでどれだけお金がかかったか、なにもわかっていないのね」

「え？ いやでも、高い買い物もしてないし、お金がかかる趣味もないし」

すると、トモコさんはため息をついて言いました。

「この家、買ったでしょう？ 車も家電も買い替えたし、子どもの教育資金だって2人分あったのよ？ 来月もこの家のリフォームで100万円消えるわよ」

たしかにこれまで、マイホームのことや子どもの教育費のことで幾度となく相談を受けていたナオトさん。しかし、多忙を理由につい「まあ、任せるわ」と右から左に流してきました。

「定年後は働かないつもりだったけど、このままじゃ年金がもらえるまで持つかどうか……」

長年のツケが一気に押し寄せ、思わぬ老後破綻危機にナオトさんは頭を抱えています。

60歳は「老後資金準備」の差が鮮明になるタイミング

60歳前後になると、老後資金を準備できている世帯と、そうでない世帯の差がはっきり出てきます。そして後者のケースでは、今回紹介したナオトさんのように、定年を迎えるタイミングでようやく老後資金の不足に気づく人も少なくないのです。

金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査［二人以上世帯調査］（令和5年）」によると、2人世帯以上で年収750万円〜1,000万円の世帯における、60歳以上の金融資産保有額は下記のとおりです。

［図表］60歳以上の金融資産保有額（2人世帯以上、年収750万円〜1,000万円） 出所：金融広報中央委員会

平均は3,071万円、中央値は2,100万円と大きな差があるように、一部のお金を持っている層が平均額を押し上げているようです。また、金融資産が400万円以下の世帯が約20％存在することも明らかになっています。

このように、60歳時点の金融資産には大きなばらつきがあり、これまでの資産形成の積み重ねがその差につながっていると考えられます。

夫婦の「その後」

その後、ナオトさんはこれまでの自分の行動を深く反省。夫婦は改めて話し合い、知り合いのFPに相談することにしました。

夫婦から経緯を聞いたFPは、年金がもらえる65歳までの資金繰りを整理することに。

総資産1,200万円のうち、夫婦は住宅の修繕費として来月100万円を支払いますが、資産状況を細かく確認したところ65歳満期の貯蓄型保険があり、満期時には500万円が受け取れる予定であることがわかりました。これにより、65歳時点では資産に一定の余裕が生まれる見込みです。

とはいえ、ゆとりある老後生活を考えると、あと1,000万円ほどの資金を準備しておきたいところです。幸いにもナオトさんの勤務先には再雇用制度があることから、65歳まで引き続き勤務すれば、5年間は現在と大きく変わらない収入が見込めます。

そこで、固定費の見直しに加えて、支出を抑えながら資産運用を取り入れることができれば、5年間で1,000万円準備できる可能性は十分にあるでしょう。

今回の出来事をきっかけに、ナオトさん夫婦は家計の状況を共有しながら、2人で協力して老後資金の準備に取り組んでいくそうです。

家計を夫婦のどちらか一方に任せると、「貯金がこんなに少ないはずがない」「妻（夫）が使い込んだのでは」「へそくりにされているのでは」と相手を疑い、夫婦関係の悪化につながるケースも実際にあります。そうならないためにも、夫婦で協力しながら老後に備えましょう。

辻本 剛士

神戸・辻本FP合同会社

代表／CFP