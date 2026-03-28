かつてバラエティ番組やCMで大活躍していたのに、最近めっきりテレビで見かけなくなった…そんな外国人タレントといわれたらみなさんは誰を思い浮かべますか。株式会社NEXERと外国人タレント・モデル事務所『L'agente』が共同で実施した「もう一度テレビで見たい・再ブレイクしてほしいと思う外国人タレント」に関する調査によると、「ボビー・オロゴン」さんが1位に選ばれました。



【写真】1位に選ばれたのは…

調査は、全国の男女1000人を対象として、2026年2月にインターネットで実施されました。そのほかの結果と回答者からのコメントは以下の通りです。



▽もう一度テレビで見たい・再ブレイクしてほしいと思う外国人タレントランキング



【1位：ボビー・オロゴン（115票）】

・独特な日本語や喋り方が面白かった（30代男性）

・頭の良さを感じるし、発言が面白い（50代男性）

・天然ボケトークが懐かしい。もう一度見てみたいから（60代男性）

・本当は日本語もキレイに話せて、心の優しい人だと聞いたので、もう1回チャンスを与えてほしいと思う（40代女性）



回答者の多くが口を揃えるのは「独特の日本語が面白い」という点です。実際には日本語が堪能であることを知っている人も多く、そのギャップも含めて愛されていたことが伝わってきます。



【2位：ビビアン・スー（87票）】

・ブラックビスケッツが好きだった（30代男性）

・可愛くて歌がうまかったから（50代女性）

・ブラックビスケッツで歌ってた頃の思い出がよすぎる（50代男性）

・日本人にはない魅力があった（40代男性）



「可愛い」というストレートな声が圧倒的で、特に「ブラックビスケッツ」時代の活躍を懐かしむ人が多く見られました。歌って踊る姿が今も強く印象に残っており、世代を超えて愛されるチャーミングな魅力が、票を集めた理由といえるでしょう。



【3位：オスマン・サンコン（73票）】

・親しみやすいキャラクターだから（40代女性）

・ものすごく頭がいいのにそれをひけらかさない謙虚さがいい（50代男性）

・しゃべり方が人を引き付ける（70代男性）

・明るい天然キャラで楽しませてくれたから。「1コン2コン・サンコン！」のフレーズも印象的だった（60代男性）



50代以上の回答者からの支持が特に厚く、「1コン2コン・サンコン！」のフレーズを覚えている人も多数。朝の番組での印象が根強く残っているようです。明るく親しみやすいキャラクターに加え、知性と謙虚さを兼ね備えている点を評価する声が目立ちました。



【4位：ケント・デリカット（71票）】

・メガネの芸が心に残っていて、また見たいと思ったから（40代女性）

・優しい性格と喋りは今の時代にあっていると思う（50代男性）

・すごく面白かった。愛情いっぱいの人で、伝わっていた（60代女性）

・今どうなってるのか知りたいです（70代男性）



目玉が大きくなる分厚いメガネを使ったパフォーマンスを懐かしむ声が数多く寄せられました。一方で、温かい人柄や優しい話し方への好感も多く挙がっており、芸だけでなく人間性が愛されていることがわかります。



【5位：アグネス・ラム（68票）】

・伝説のビーナス（60代男性）

・衝撃的にきれいだった（60代男性）

・学生時代にあこがれのアイドルだったのでブレイクしてほしい（60代男性）

・一世を風靡したラムさんの姿を今一度拝見したい（70代男性）



60代以上の男性からの支持が圧倒的で、「青春時代のあこがれ」「伝説のビーナス」といった表現が目立ちます。資生堂のCMを懐かしむ声もあり、まさに一つの時代を象徴する存在だったといえるでしょう。



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【出典】

▽L'agente