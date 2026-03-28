勝みなみが首位と3差の3位浮上 渋野日向子は予選落ち、山下美夢有は昨年5月以来の敗退
＜フォード選手権 2日目◇27日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞初日に「65」をマークし、首位と5打差の6位タイから出た勝みなみは、2日目も4連続を含む7バーディ・1ボギーの「66」と好スコアを記録。トータル13アンダーまで伸ばし、首位と3打差の3位タイで決勝へ進んだ。
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首位はトータル16アンダーで世界ランキング2位のネリー・コルダ（米国）。2打差の2位には同ランキング4位のキム・ヒョージュ（韓国）が続く。初日に「60」をマークしてロケットスタートを切ったリディア・コ（ニュージーランド）は、この日は1アンダーにとどまり、3位タイグループにつけた。日本勢では、岩井千怜と古江彩佳がトータル11アンダーの8位タイ。馬場咲希と吉田優利がトータル8アンダーの23位タイ、畑岡奈紗と岩井明愛がトータル7アンダーの35位タイで続く。竹田麗央と櫻井心那はトータル6アンダーの50位タイで、それぞれ決勝に進む。一方、山下美夢有と西村優菜はトータル4アンダーで予選落ち。山下は初日に「71」、2日目も「69」とスコアは伸ばしたものの昨年5月の「ミズホ・アメリカズオープン」以来の予選落ちを喫した。また、西郷真央と笹生優花はトータル1アンダー、渋野日向子はトータル2オーバー、原英莉花はトータル7オーバーで、それぞれ決勝進出はならなかった。 今大会の賞金総額は225万ドル（約3億5950万円）。優勝者には33万7500ドル（約5390万円）が贈られる。
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