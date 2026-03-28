神田伯山、公演中の着信音に「笑いに変える時期は過ぎている」 規制の在り方に共感の声も
講談師の神田伯山（42）が、28日までに自身のXを更新。公演中の観客のマナーについて言及した。
【写真】「笑いに変える時期は過ぎている」議論を呼んでいる神田伯山の投稿
神田はこの日の投稿で、読売新聞が芸能分野の公演中での、着信音に対する規制の在り方について関係者が模索を続ける現状を伝える記事を引用し、「あれだけ注意しても鳴らすのは故意と捉えられても仕方がないと思う」とコメントした。
また「どうしても携帯のオフの仕方分からなければ、持ってこなければ良い。あと笑いに変える時期は過ぎているし、他のお客様に迷惑」と自身の考えを強調した。
この投稿には「もう罰則つけた方が良いところに来てると思います」「仕組みでブロックしないとだめかもしれません」「演者の方が気持ちよく芸を披露してもらいたい」「ごもっとも!!」「事前に全員で設定を確認する時間を作らないと、根絶は不可能だと思う」といったさまざまな意見が寄せられている。
【写真】「笑いに変える時期は過ぎている」議論を呼んでいる神田伯山の投稿
神田はこの日の投稿で、読売新聞が芸能分野の公演中での、着信音に対する規制の在り方について関係者が模索を続ける現状を伝える記事を引用し、「あれだけ注意しても鳴らすのは故意と捉えられても仕方がないと思う」とコメントした。
また「どうしても携帯のオフの仕方分からなければ、持ってこなければ良い。あと笑いに変える時期は過ぎているし、他のお客様に迷惑」と自身の考えを強調した。
この投稿には「もう罰則つけた方が良いところに来てると思います」「仕組みでブロックしないとだめかもしれません」「演者の方が気持ちよく芸を披露してもらいたい」「ごもっとも!!」「事前に全員で設定を確認する時間を作らないと、根絶は不可能だと思う」といったさまざまな意見が寄せられている。