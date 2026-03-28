タイガー・ウッズさんが飲酒・薬物の影響下で車を運転した容疑で逮捕され、勾留された/Tim Heitman/Getty Images/File via CNN Newsource

（CNN）ゴルフ界のスーパースター、タイガー・ウッズさんが27日、飲酒・薬物の影響下で車を運転した容疑で逮捕され、勾留されたことが分かった。フロリダ州マーティン郡のジョン・ブデンシーク保安官が発表した。

ブデンシーク氏によると、ウッズさんはランドローバーを運転中に小型トレーラーを牽引（けんいん）していたピックアップトラックに接触した。この衝突でウッズさんのランドローバーは横転した。

警察が現場に到着した際、ウッズさんは酩酊（めいてい）状態の兆候を示していたとブデンシーク氏は示唆。ウッズさんは飲酒運転の他、物損、および法定検査拒否の罪に問われる予定だと付け加えた。

捜査の結果、ウッズさんは衝突直前、不安定な運転をしていたことも判明した。それによると現場で午後2時少し前、走行中のピックアップトラックをランドローバーが高速で追い越そうとしたという。具体的な速度は不明だとブデンシーク氏は述べた。

ランドローバーが追い越しを続ける中、ピックアップトラックは道路脇に寄せようとしたが、そこは狭い2車線の道路で路肩に避難できるようなスペースはなかった。それでも路肩へ寄せようとした瞬間、ランドローバーが追い越してきた。ランドローバーは衝突を避けようと土壇場でハンドルを切ったものの、ピックアップトラックが牽引していた小型トレーラーの後部に接触。横転した。

ランドローバーを運転していた人物は助手席側のドアからはい出すことができた。そこでウッズさんであることが分かったという。

ブデンシーク氏はウッズさんについて、協力的だったものの「自らが不利な立場にならないよう」発言内容に細心の注意を払っていたと述べた。同氏によれば呼気検査の結果、ウッズさんの血中アルコール濃度はゼロだった。しかし尿検査を求めたところ拒否したため、飲酒運転の容疑がかかったという。

CNNは、27日の事故についてウッズさんの代理人にコメントを求めた。

ウッズさんは事故で負傷しておらず、拘置所に連行された。規定により少なくとも8時間勾留される。

ブデンシーク氏は、ウッズさんが拘留中に「優遇措置」を受ける可能性については否定的な見解を示しつつ、本人の「安全」を確保する観点から一般収容棟には入れないと付け加えた。

50歳のウッズさんは、1年ほど前にアキレス腱を断裂し、昨年末には7度目の腰の手術を受けた。現在は競技への復帰を目指している。

メジャー15勝を誇るウッズさんを巡っては、来月開催されるマスターズで27回目の出場を果たし、復帰を飾るのではないかとの観測が広がっていた。

この日同州マイアミに到着したトランプ大統領は、ウッズさんを「親友」と呼び、本人の容体を案じる気持ちを表明した。

トランプ氏は記者団に対し、「本当に気の毒に思う」「彼（ウッズさん）は何らかの問題を抱えている。事故があったと聞いているが、それ以上のことは何も知らない。（彼は）私の親友だ。素晴らしい人物であり、素晴らしい男だ。（それ以上のことは）話したくない」と述べた。