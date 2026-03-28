◆米大リーグ アストロズ―エンゼルス（２７日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

エンゼルスの菊池雄星投手が２７日（日本時間２８日）、敵地のアストロズ戦で今季初先発。５回１死で降板し、勝利投手の権利を得ることができなかった。

１点の援護をもらった菊池は初回、安打と盗塁で２死二塁。３番アルテューベに対し、５球目のチェンジアップがワンバウンドの暴投となった。捕手オハピーは体で止めたがこぼし、この間に二塁走者ペーニャが三進。三塁への送球がそれ、そのまま生還を許した。

エ軍は２回にローの３ランで４―１と再度勝ち越し。菊池は２回に２死一、三塁、４回も１死二塁と得点圏に走者を背負ったが、適時打を許さずこらえた。

５回にはトラウトの２号ソロでさらに援護をもらったが、その裏にアルバレスにソロ弾を被弾。その後１死一塁で降板した。４回１／３で８安打２失点１四球３奪三振だった。

シーズン初登板白星となれば、ブルージェイズ時代の２３年シーズン以来、キャリア２度目となるところだったが、アウトあと２つのところでマウンドを譲った。

アストロズは一昨シーズン後半に所属した古巣。「非常に三振が少ないラインアップで、打率も昨年たぶん全体で１位だと思う。非常に作戦面、戦略面が徹底されている、成熟しているチームだと思っている」と印象を話していた。