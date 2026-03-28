開催：2026.3.28

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 2 - 1 [ロッキーズ]

MLBの試合が28日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとロッキーズが対戦した。

マーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラ、対するロッキーズの先発投手はカイル・フリーランドで試合は開始した。

2回裏、8番 オーウェン・ケイシー 4球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでマーリンズ得点 MIA 1-0 COL、9番 ハビエル・サノヤ 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 MIA 2-0 COL

4回表、6番 ジョーダン・ベック 4球目を打ってショートへのタイムリーヒットでロッキーズ得点 MIA 2-1 COL

試合は2対1でマーリンズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はマーリンズのサンディ・アルカンタラで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はロッキーズのカイル・フリーランドで、ここまで0勝1敗0S。マーリンズのフェアバンクスにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-28 10:42:12 更新