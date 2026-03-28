ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地ロジャーズセンターでのアスレチックス戦に「7番三塁」で先発出場。7回裏の第3打席にメジャー初安打となる左前打、第4打席に右前打を記録した。

■守備でも軽快な動き

今季から、4年総額6000万ドル（約93億8300万円）でブルージェイズに新加入。「7番三塁」で開幕戦のスタメンに名を連ねた岡本は、メジャー初打席は空振り三振に倒れた。

5回裏の第2打席は、8球粘って四球で出塁。そして、ブルージェイズ1点リードで迎えた7回裏の第3打席。1死走者なしで岡本は、相手2番手スコット・バーロウ投手の3球目外角スイーパーをバットの先で拾い上げると、遊撃手の頭上を越える左前打に。嬉しいメジャー初安打を記録した。

ベンチで記念球を受け取ったブラディミール・ゲレーロJr.内野手が、スタンドへ投げ入れるフリをするなど笑顔で祝福。地元ファンもルーキーの門出に大歓声を送った。岡本は最終回にも右前打で出塁、マルチ安打でチームのサヨナラ勝利を演出した。

メジャー初安打！

好守でチームを後押し

最終回にも右前打を記録