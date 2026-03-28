よほど美味しかったのだろう。ギャルモデルのゆい小池が3月27日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。24時間ぶりの食事、その後に飲んだ冷水に、「これが水か…」と感動した。

【映像】涙目になるゆい小池

この日は、企画「最高のごはんを食べよう！断食パチンコ」の後編を放送。パチンコの出玉誘発機能・ラッキトリガーにブチ込むまで断食し、食のありがたさを実感するといった内容で、ゆい小池、ひつじねいり・松村祥雄、きしたかの・岸大将のパチンコ初心者3人が参加した。「人間ドックのロケ」とニセ企画を伝えられた3人は、前夜から食事をしていない状態だ。

実戦店はマルハン仙台苦竹店で、進行役のクズ芸人・岡野陽一が指定した実戦機種はサンセイR＆Dの「e牙狼12黄金騎士極限」。図柄揃い確率は437.49分の1、ラッキトリガー実質突入率は約1750分の1という既存機屈指の荒波マシンで、ヒキが弱ければ、1日遊技してラッキトリガーに繋がらないこともある。そんなマシンを相手に、まずラッキトリガーを射止めたのは松村だった。5回目の図柄揃いで、見事に突入。ご褒美として焼肉を頬張る姿に、ゆい小池は涙を浮かべた。

その後、新幹線の時間を考慮して、北電子の完全告知パチスロ「ミラクルジャグラー」で先にボーナスを引ければ断食終了とのルールに変更。ここで、ゆい小池はわずか7ゲームで「GOGO！ランプ」を光らせた。実に24時間ぶりの食事だ。ゆい小池は、牛タンを焼く前から「もう美味しそう」と大興奮。いざ口に入れると、「ヤバい。涙出そう。食べることの大切さを学んだ」と恍惚の表情を浮かべた。

直後、グラスを手に取り、そのまま冷水を一気飲み。「すごい。これが水か…」と感涙し、スタジオでVTRを見守る見取り図・盛山晋太郎、さらば青春の光・森田哲矢と東ブクロを「グラスを離さない」「俺、若い子の冷水一気、初めて見たわ」などと笑わせた。

（ABEMA／「パーラーカチ盛りABEMA店」より）

