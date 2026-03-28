白血病の治療に取り組んでいることを公表しているタレントのネイボールさんが、16年ぶりに米ニューヨークの実家に戻り、その様子に当惑する日々をブログに投稿しています。

【写真を見る】【 ネイボール 】「約1000万円分のポケモンカード」16年ぶりのNYの実家が大変貌「探せないわ」部屋には荷物の山が

ネイボールさんは「約1000万円分のポケモンカードが眠ってる」とのタイトルで投稿。「小学1年生の頃、たくさん集めていた初期のポケモンカードがニューヨークの実家にあるはずなんだけど、こんなに物があったら探せないよ」と、実家の部屋をバックに自撮り写真を投稿しました。







その写真は、壁の中腹にまでギッシリと積み上げられた大量の荷物があり、全てを運び出すだけで丸1日かかってしまいそうな様子を伝えています。

ネイボールさんは「みつかったら、ポケモンカード売って、白血病の治療費にあてたかったんだけどなー」と心中を明かしました。また「一応、１年前からお父さんと義理のお母さんには探してくれない？と、お願いしてたんだけど」とのこと。









しかし「これは、簡単には探せないわ」と、大きく足を上げて荷物の山を踏み越える写真を投稿しています。









ネイボールさんは「これは、16年前の写真で自分の荷物を持ってきた時なんだけど、このダンボールに入れたのは覚えているんだけどな」と、写真を投稿。そこからの変わりっぷりに、当惑している様子が伝わってきます。





ネイボールさんは、白血病の治療に取り組みながらも、今月20日過ぎに仕事のためにアメリカに渡航。メリーランド州での仕事を終え、父と義理の母が待つニューヨークの実家を訪れている様子をブログで伝えていて、家の片付けに取り組む様子も投稿しています。

【担当：芸能情報ステーション】