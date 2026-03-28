【NASCAR】グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）

【映像】壁直撃も「よく立て直した」脅威の光景

アメリカで絶大な人気を誇るストックカーレース、難攻不落のコースとして知られるオーバールコースを舞台に、トップ争いを展開していた2台が超高速域で接触。壁に激突しながらも驚異的な立て直しで走行を継続させるという、ナスカー特有のタフなバトルが大きな注目を集めている。

アクシデントが発生したのはNASCAR（ナスカー）カップ・シリーズの第6戦ファイナルステージ、残り45周を切った緊迫の局面だった。17号車のクリス・ブッシャー（RFKレーシング）と、それを追走する45号車のタイラー・レディック（23XIレーシング）が激しく火花を散らすなか、事件は起きた。ピットインを目指して減速したブッシャーに対し、後方のレディックが回避しきれずかなりの速度差で追突。衝撃を受けたブッシャーのマシンは右側面をウォールに激しく打ちつけた。

一瞬、大きなクラッシュになるかと思われたが、ブッシャーは壁に車体を擦り付けながらもスピンを回避し、奇跡的に体勢を立て直してコースに復帰した。この執念のリカバリーに、実況の増田隆生氏は「よく立て直しましたね」と驚愕。解説の天野雅彦氏は「ピットに入ろうとしていたが急に入ることになったようで、ギリギリまで入らない感じだったのに」と、速度差が生じた背景を分析した。

幸いにも、激しい接触を受けた2台はほぼノーダメージで走行を継続。レディックはこの混乱のなかでトップに立つと、そのままチェッカーを受け見事に優勝を飾った。極限の状態で見せたドライバーの神業に対し、視聴者からは「今思いっきり押したし」「ブッシャーよく耐えたな」「これはイエロー無しか」「ブッシャーこれでよく走り続けられてるな」といった、驚きと興奮のコメントが相次いで寄せられた。（ABEMA『NASCAR Groove2026』／(C)NASCAR）