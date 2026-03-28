白より黒より“この色”！【ROPÉ PICNIC】40・50代の上品見え♡「グレー系トップス」

コーデを品よく格上げするなら、ニュートラルな色みで全体を柔らかな雰囲気に見せやすいグレー色アイテムの出番かも。【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】なら、淡い色みで甘さを程よく取り入れられそうなグレー系トップスを豊富に見つけられそうです。ドッキングデザインのニットカーディガンやブラウス感覚でスタイリングできそうなニットプルオーバーなど、着映え度バツグンのトップスを紹介します。

シフォン素材のドッキングで軽やかさを表現

【ROPÉ PICNIC】「異素材ドッキングニットカーディガン」\5,489（税込）

Vネックのシンプルなニットカーディガンの裾に、シフォン素材をドッキングして軽やかな表情を演出。ライトグレーの淡い色みも相まって、フェミニンな印象で着こなせそうな一着です。公式オンラインストアによると、ハリ感のある糸を使用して、「フォルムをきれいにキープし、立体的なシルエットを演出」しているとのことで、重ね着で盛らずとも着映えを狙えるのも◎ 今季らしい短丈のバランスを活かしてスタイリングすれば、スタイルアップにも期待できます。