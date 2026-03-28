世界選手権女子フリー

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が27日（日本時間28日）に行われ、女子フリーで坂本花織（シスメックス）が万感の現役ラストダンスを披露。158.97点、合計238.28点はともに自己ベストで、2年ぶり4度目の世界一に輝いた。坂本が演技を終えると、ライバルでもある後輩が涙で拍手を送った。

会場は感激の拍手に包まれた。

フリー「愛の讃歌」に身をゆだね、スピードに乗る。序盤から次々にジャンプを決めると、表現面でもジャッジと観衆を魅了。演技を締めくくると何度も両拳を突き上げ、感無量の涙を流した。

この時、暫定首位に立っていた千葉百音も舞台裏で涙を浮かべて拍手を送った。国際スケート連盟（ISU）が公式Xに実際の動画を公開。ラストダンスの坂本への敬意に日本人ファンももらい泣きしていた。

「泣きながら拍手する百音ちゃん、わかる」

「かおちゃんに立ち上がって拍手する百音ちゃんでもうあかん」

「ライバルだけどリスペクトな空気を作ってきたのがかおちゃんなんだもんね」

「朝から何回も泣いてる」

千葉は150.02点をマーク。自己ベストの合計228.47点で銀メダルを獲得。坂本とは歓喜のハグも交わし、日本女子では19年ぶりのワンツーフィニッシュとなった。



（THE ANSWER編集部）