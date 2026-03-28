大谷デザインのコップが高すぎる…専門メディアが伝えるファンの声

米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）に本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。ここでファンの怒りを買ったのが、大谷翔平投手のユニホームをかたどった記念のコップだ。場内の売店で販売され、ジュースが飲み放題という特典付きとはいえ75ドル（約1万2000円）という超高額。米国のメディアも怒りの声を伝えている。

米専門メディア「ドジャース・ネーション」は「ドジャースは、75ドルのショウヘイ・オオタニのコップを巡り批判される」という記事を掲載した。開幕戦は8-2でダイヤモンドバックスに快勝。「王者にとって完璧な夜となったはずだったが、一つだけ問題があった。売店で販売されていた75ドルのカップがファンの怒りを買ったのだ」と伝えた。

この限定版のコップは、大谷のユニホームを模したデザインで、背番号やネーム、チームロゴが描かれている。米国ではよくある、このカップを購入すると清涼飲料水がおかわりし放題になる特典付きだった。

ただ、あまりにも高額なため、記事は「消費税は含まれておらず、合計金額は82ドル（約1万3000円）だったと、TikTokインフルエンサーのクリスチャン・ゲバラ氏は述べている」「ソーシャルメディア上では、野球ファンがカップの価格について意見を述べ、ほとんどの人が高すぎると批判した」と紹介した。

SNS上のファンからは「あの値段なら、ショウヘイが自分でコップに飲み物を注いで、俺が飲む間持っててくれなきゃ困るよ」「コップ1つ75ドルなんて、ありえない」「今後20年間、繰り延べ払いは可能？」「実際、コップ代は50セント、ソーダ代は5セント。つまりドジャースの利益は74ドルだ。大成功してるな！」などの声があったという。



（THE ANSWER編集部）