ブランド初のローラーボールペンが登場！ BLACKWING JAPAN「BLACKWING」

記事ポイント BLACKWINGブランド史上初のローラーボールペンが登場復活15周年記念のエラズ2010復刻版やヴィンテージ ウッドボックスも同時発売BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中、数量限定で完売次第終了 BLACKWINGブランド史上初のローラーボールペンが登場復活15周年記念のエラズ2010復刻版やヴィンテージ ウッドボックスも同時発売BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売中、数量限定で完売次第終了

アメリカ発のプレミアム筆記具ブランド「BLACKWING」から、ブランド史上初となる「ローラーボールペン」が登場しています。

復活15周年記念の「エラズ2010復刻版」や「ヴィンテージ ウッドボックス」とあわせ、2026年3月25日よりBLACKWING JAPAN公式オンラインストアで先行販売を開始しました。

BLACKWING JAPAN「ローラーボールペン」

発売日：2026年3月25日（先行販売）販売店舗：BLACKWING JAPAN公式オンラインストア価格：14,850円（税込）

鉛筆ブランドとして世界中のクリエイターに愛されてきたBLACKWINGから、初めてインクを使った筆記具が誕生しています。

BLACKWINGの象徴的なデザイン哲学を継承しながら、なめらかなインクフローと洗練されたボディ設計を融合させた一本です。

デスクから転がりにくく手にもフィットするハーフムーン形状を採用し、ボディには精密削り出しのアルミニウムを使用しています。

マグネット式クリック機構によりインク交換も簡単で、思わず押したくなる心地よいクリック感が魅力です。

重厚でありながら過度に重くない絶妙な重量バランスが、長時間の筆記でも快適な書き心地を実現しています。

エラズ2010復刻版

ブランド再始動の象徴となったデザインを、15周年を記念して特別仕様で再構築した限定エディションです。

マットブラックの軸にゴールドバンドとゴールドフェルール、ホワイト消しゴムを組み合わせた仕上がりとなっています。

芯は最も軟らかいSoft（3B相当）のグラファイトを採用し、2010年モデルのロゴに敬意を込めたホースエンブレムがデボス加工で刻まれています。

Erasシリーズ第6弾となる1箱12本入りの特別限定エディションで、価格は7,260円（税込）、1本605円（税込）で購入できます。

ヴィンテージ ウッドボックス

味わい深いエイジドパイン材を使用した特別仕様のペンシルボックスです。

スライド式の蓋を開けると、ブラックコルク張りの内装に美しく収められた鉛筆が並びます。

Matte・602・Pearl・Naturalの4種を各3本ずつ、計12本のグラファイト鉛筆とツーステップシャープナーがセットになっています。

天然木ならではの風合いは使い込むほどに味わいを増し、デスクの上に静かな存在感をもたらします。

ワークスペースやギフトにもふさわしい逸品で、価格は15,400円（税込）です。

ブランド史上初のローラーボールペンは、精密アルミニウムボディとなめらかなインクフローで上質な書き心地を実現しています。

15周年記念のエラズ2010復刻版やヴィンテージ ウッドボックスなど、コレクター心をくすぐるラインナップも魅力です。

数量限定の先行販売で、完売次第終了となります。

BLACKWING JAPAN「ローラーボールペン」の紹介です。

よくある質問

Q. BLACKWINGローラーボールペンの価格はいくらですか？

A. 14,850円（税込）です。BLACKWING JAPAN公式オンラインストアで2026年3月25日から先行販売されています。

Q. ローラーボールペンの替えリフィルは購入できますか？

A. 交換用リフィルは後日リリース予定となっています。

マグネット式クリック機構により、リフィル交換自体は簡単に行えます。

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