ジャーナリスト・横田増生氏が党員となって参政党に"潜入"し、ボランティアとして選挙活動に携わりながら、党の本質に迫ってきた本連載。5か月にわたる活動のなかで、組織の実態や神谷宗幣代表の力を目の当たりにしたのが、総選挙に先立つある地方選挙だった。地方ではどのような人物が議員となり、いかに選挙を戦っているのか──。最終回となる今回は、参政党が地方選挙に強い理由について迫る。（文中敬称略）【シリーズ・第10回】

【写真】ビラ配りや街宣車ではマイクを握ることも ジャーナリスト・横田増生氏が5か月にわたって組織に潜り込んだ「神谷王国」潜入ルポ

議員になりたい人がボランティアに参加

一体、どんな人たちが参政党のボランティアとして集まってくるのか。

私のなかで最も印象に残っているのが、選挙戦2日前に、白のフォルクスワーゲンに乗ってきた40代の男性だ。

街宣の途中で世間話をしていると、その男性が私にこう問いかけてきた。

「実は僕、今日は都内から応援に来たんですけれど、住民票は木更津にあって、2拠点生活を送っているんです。次の統一地方選挙では木更津から出ようと思っているんです。でも、木更津は住んでまだ2年しかたってなくって、都内は20年ほど住んでいるんですね。今回の選挙を手伝っていて、やっぱり地元に根付いた候補者のほうが受けがいいような気がしているんです。どう思いますか？」

私は彼の話に首肯しながら聞いていた。千葉県旭市市議選で参政党から2位当選した高橋美千子の最大のセールスポイントが、旭市出身だという点を見れば、この男性の指摘は的を射ている。

彼はさらに続ける。

「木更津での選挙のほうが競争が少なく有利な気もするんですが、都内に住民票を移して、そこから選挙に出るという選択肢も考えはじめちゃって」

どちらのほうが当選の確率が高くなるのかは、私にはまったく分からない。しかし彼は、私もまた出馬を考えている党員の一人であるかのように相談してきたのだ。

議員になりたい人がボランティアに参加している、ということが党員の間で、まるで前提のようになっているのが印象的だった。

話の接ぎ穂を求めて、翌日もボランティアに来るのか、と私が男性に問うと、

「明日は、参政党の政治塾の日なんで来られないんです」

半年をかけて参政党の理念や政策立案、それに選挙の演説などを教えてくれる地方議員育成を目的にした政治塾のことだ。

この選挙に関わりながら、政治塾に参加していたのはこの男性だけではなかった。千葉県に住む別の男性は、翌日の政治塾が終わった後、マイク納めに駆け付けてボランティア活動を行なっている。年が明けると千葉県の選挙区から衆院選に出馬していた。小選挙区での当選はなく、比例名簿にも載らなかった彼が、今後、地方選挙へと移行していくだろうことは想像に難くない。

政治塾の塾生を公募する際の動画で、神谷はこう語っている。

議員には侍になってほしい。侍が持つ刀とは権力の象徴であり、権力を手にすると同時に、切腹の作法を学んで責任の取り方を身に付ける。間違った権力の使い方をした時には、自分の命をかけて償う。現代の政治家もそういった覚悟を持って仕事をせよ、と。

その一方、ただ単に議員になりたい人や、承認欲求を満たしたい、歳費をもらって豊かな生活をしたいという人は政治家には向いていない。政治塾は、候補者を目指す人にそういった点がないかを、参政党側が見極める機会でもある、とも語る。

2期目となる政治塾の卒業生は900人を超え、4月からは第3期がはじまる。

こうした地方議員狙いのボランティアやすでに参政党から地方議員となった人たちが選挙活動の中核にいた。

何度も応援弁士としてマイクを握った佐倉市議の三井義文も、なんとしても政治家になりたかった一人であろう。

現在、69歳の三井が、政治家となったのは2023年のこと。大学を卒業後、都銀に勤めた後、輸送会社やコンビニを経営しながら、政治家の道を模索した。

最初に立候補したのは2019年。参議院選挙に、れいわ新選組から出馬する。しかしあえなく落選。それから、参政党に鞍替えして、2023年に市議となっている。

手を上げた10人から1人の公認候補を選ぶカギとは

神谷は、参政党における地方選をどのように位置づけているのか。

年明けに配信されたYouTube番組で、神谷はこう語っている。

「（地方選の）勝率は94.5％。55戦52勝です。プロボクサーだったら、世界チャンピオンだってことですね。（途中からは）トップ当選ばかり」

そうなると、力関係では候補者よりも政党のほうが圧倒的に有利になる。

「例えば3年前だったら、手を挙げれば、誰でも公認が取れました。それが、国政政党になってからは、だいたい2人に1人になり、今は、10人やりますって言う人がいて、公認取れるのが1人です（中略）。公認取れたらほぼ当選みたいな状況にしたんです」（神谷）

ならば、どうやって公認候補を選ぶのか。そこで大事になるのが組織への忠誠心だ。

「選挙の時だけ党員に応援してもらって、終わったら、（参政党を）辞めるっていう人も結構いたりとか、議員でも自分の意見が通らなかったら、辞めたりとか。

私からするとそういう不届き者がいるわけですよ。それは、本当はおかしくて、公認を取るってことは、組織の代表になるっていうことですから、ちょっと嫌なことがあっても、自分の意見が通らなくても4年間は、頑張ってやるっていう気持ちでやらないといけないのに、みんな何のために参政党で議員やってんのかということが分かってない」（神谷）

では、神谷は今後、どんな参政党の未来図を描いているのか。3月に開かれた参政党の党大会でこう語った。

「昨年の参議院選挙で大勝し、このまま行くんじゃないか。『参政党現象、再び』みたいな状況ではありましたけれども、今回（の衆院選挙）は決して十分な結果ではなかった」と総括。そのうえで、今年行なわれる地方選に計100人を擁立して9割を当選させ、さらに来年春の統一地方選では500人の当選を目標に据えた。地方議員を増やしたその先には、国政選挙の小選挙区でも当選者を出せる組織づくりを目指す。

地方組織の足腰を鍛えることが、政党が長続きするかどうかの分水嶺となるというのが持論の神谷率いる参政党だが、今後、この地方議員狙いという党の求心力がどこまで有効なのか。それとも参政党が、手本とした公明党や共産党が現在衰退しているように、いずれ参政党が失速する時が来るとしたら、それはいつなのか。私はそうした点に焦点を絞り、今後も参政党を観察していきたい。

（了。第1回から読む）

【プロフィール】

横田増生（よこた・ますお）／1965年、福岡県生まれ。関西学院大学卒。予備校講師を経て、米アイオワ大学ジャーナリズム学部で修士号取得。『輸送経済』記者、編集長を経て、1999年独立。2020年に『潜入ルポamazon帝国』で第19回新潮ドキュメント賞。『「トランプ信者」潜入一年』で第9回山本美香記念国際ジャーナリスト賞を受賞。

※週刊ポスト2026年4月3日号