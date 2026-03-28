各国の食文化が育てた珍しいお酒が集結！ ACCEL LINK「世界のお酒フェス」

記事ポイント 2026年11月20日〜23日の4日間、お台場セントラル広場で「世界のお酒フェス」を開催各国の食文化が育てた珍しいお酒を一堂に集め、飲み方やフードペアリングを紹介参加テナントや協力企業・団体の一般公募を開始 2026年11月20日〜23日の4日間、お台場セントラル広場で「世界のお酒フェス」を開催各国の食文化が育てた珍しいお酒を一堂に集め、飲み方やフードペアリングを紹介参加テナントや協力企業・団体の一般公募を開始

ACCEL LINKが、世界中の珍しいお酒を集めたアルコールフェス「世界のお酒フェス」の開催を発表しています。

会場はお台場セントラル広場で、2026年11月20日から23日までの4日間にわたって開催されます。

現在、参加テナントや協力企業・団体の一般公募も進められています。

ACCEL LINK「世界のお酒フェス」

イベント名：世界のお酒フェス開催日時：2026年11月20日（金）〜23日（月祝）開催場所：お台場セントラル広場参加テナント数：13店舗参加企業団体数：30社・団体集客予定：3万名

世界にはビール、ワイン、ウイスキーなど日本人に親しまれているお酒以外にも、各国独自の歴史や風土を反映した多様で魅力的なお酒が存在しています。

「世界のお酒フェス」は、そんな各国の食文化が育てた珍しいお酒を一堂に集め、お酒を通して外国文化に触れられるイベントです。

「世界を飲み歩こう！」をテーマに、日本人にも飲みやすい飲み方の紹介やお酒に合う料理の提供を行い、今まで飲む機会の少なかったお酒の魅力を知り、身近に感じられる場を提供しています。

現在参加が決定しているテナントとお酒

すでに複数のテナントが参加を表明しています。

ニカラグアのラムやベルモット（アイディ商事）、ブラジルのカサーシャ（樹商事）、ハンガリーのパーリンカ（Bar Palinka）、メキシコのメスカルやテキーラ（フィデア）、ハンガリーの貴腐ワイン（HOKUTOoration）、イタリアのプロセッコやアペロール（MARTINOTTI Prosecco Bar & Caffe）など、多彩なラインナップが揃っています。

参加テナント・協力企業団体の募集

現在、一緒にイベントを盛り上げる参加テナントや企業・団体の公募が行われています。

日本でまだ知られていないお酒やお酒に合うフードを提供する飲食店・メーカー・商社のほか、お酒文化を広げたい企業や団体、自国のお酒文化を紹介したい各国関係者など、幅広い募集対象となっています。

本フェスのテーマやコンセプトに興味がある方からの問い合わせを受け付けています。

各国の珍しいお酒と食文化を一度に楽しめる、日本初のアルコールフェスとなっています。

飲みやすい飲み方やフードペアリングも紹介されるため、普段馴染みのないお酒にも気軽に触れられます。

13店舗のテナントと30の企業・団体が参加する大規模なイベントです。

ACCEL LINK「世界のお酒フェス」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「世界のお酒フェス」の開催日と場所は？

A. 2026年11月20日（金）から23日（月祝）までの4日間、お台場セントラル広場で開催されます。

Q. どのような種類のお酒が楽しめますか？

A. ニカラグアのラム、ブラジルのカサーシャ、ハンガリーのパーリンカや貴腐ワイン、メキシコのメスカル・テキーラ、イタリアのプロセッコ・アペロールなど、各国の多彩なお酒が集まります。

日本人にも飲みやすい飲み方やお酒に合う料理も紹介されます。

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