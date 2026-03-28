ガジュマルチーズケーキが新宿に登場！ gajumaru cheesecake「新宿マルイ本館 期間限定POP-UP」

記事ポイント 岡山県真庭市発のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」が2026年4月29日より新宿マルイ本館に東京初出店“猫と物語”をモチーフにした映画の余韻のようなスイーツを展開ブランド初となる「特製クッキー缶」をPOP-UP会場にて先行販売 岡山県真庭市発のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake」が2026年4月29日より新宿マルイ本館に東京初出店“猫と物語”をモチーフにした映画の余韻のようなスイーツを展開ブランド初となる「特製クッキー缶」をPOP-UP会場にて先行販売

岡山県真庭市のチーズケーキ専門店「gajumaru cheesecake（ガジュマルチーズケーキ）」が、東京に初進出します。

2026年4月29日から5月6日まで、新宿マルイ本館で開催される合同POP-UPイベント「amajuku展 vol.6」への出展が決定しています。

ブランド初の新作「クッキー缶」も会場で先行販売される予定です。

gajumaru cheesecake「新宿マルイ本館 期間限定POP-UP」

イベント名：amajuku展 vol.6場所：新宿マルイ本館 B1階 カレンダリウムgajumaru出店期間：2026年4月29日(水)〜5月6日(水)営業時間：11:00〜20:00（最終日は18:00まで）

「gajumaru cheesecake」は、東京で映像制作に携わっていた映画監督の池田将さんと、お菓子づくりやアートを愛する妻・悠生さんが岡山県真庭市へ移住して営む小さなスイーツ工房です。

映画がワンシーンずつ積み重なって物語になるように、日々の暮らしから生まれる表現をケーキに込めるという”なりわい”としてのお菓子づくりを軸にしています。

「猫」と「物語」をモチーフにした、まるで映画の余韻のようなスイーツを展開しており、2025年11月のブランドリニューアルおよびオンライン販売開始以来、多くの支持を集めています。

石畳と白壁が続く勝山町並み保存地区の古い町家の一角に、gajumaru cheesecakeの店舗があります。

歴史ある町並みに溶け込む店舗の周辺には、趣のある風景が広がっています。

オンラインで支持される「体験としてのお菓子」

2025年11月のオンライン販売開始以降、看板商品のチーズケーキや焼き菓子は、自分へのご褒美や感度の高いギフトとして選ばれています。

濃厚なチーズに瀬戸内レモンの酸味を効かせた味わいに加え、森の緑や映画の余韻を思わせるパッケージデザインで、五感で楽しめる物語を届けています。

チーズケーキアソートセットは、ブランドの世界観をまるごと味わえるギフトとして人気を集めています。

定番のベイクドチーズケーキは、濃厚でありながらすっきりとした後味が特徴です。

花と猫をかたどったサブレも、ブランドの世界観を象徴する焼き菓子として展開されています。

ギフト用商品は、大切な人への贈り物にふさわしいパッケージで届けられます。

ブランドの象徴である「猫」は、忙しい日常からそっと離れ、ひみつの庭へ案内してくれる存在として描かれています。

猫が導く物語の世界は、商品だけでなくブランド全体に一貫して息づいています。

ブランド初「特製クッキー缶」を会場にて先行販売

オンライン販売で高まるギフト需要に応え、現在ブランド初となる新作の「クッキー缶」を開発中です。

猫や花をかたどったクッキーを特製デザイン缶に詰め込んだ、優しい物語に包まれたアーティスティックな佇まいの商品となっています。

POP-UP会場にて、その全貌がいち早くお披露目されます。

岡山の小さな工房から生まれた”猫と物語”のチーズケーキを、東京で直接手に取れる貴重な機会です。

濃厚なチーズケーキから新作クッキー缶まで、gajumaru cheesecakeの世界観をまるごと体験できます。

映画の余韻のような特別なスイーツと、猫が案内するひみつの庭の物語が新宿マルイ本館に届きます。

gajumaru cheesecake 新宿マルイ本館POP-UPの紹介でした。

よくある質問

Q. gajumaru cheesecakeの新宿マルイ本館POP-UPはいつからいつまでですか？

A. 2026年4月29日(水)から5月6日(水)までの期間限定で出店します。

営業時間は11:00〜20:00で、最終日のみ18:00までとなっています。

Q. POP-UP会場で購入できる商品はどのようなものがありますか？

A. 看板商品のチーズケーキや焼き菓子に加え、ブランド初となる新作の「特製クッキー缶」が先行販売されます。

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