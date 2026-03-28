記事ポイント 食品メーカー三共食品発のブランドGOODFOODが春夏Tシャツ7型を展開「Sunday」をテーマに朝から夜までの感情を色彩とグラフィックで表現きぃぃりぷさんを起用し全型6,600円（税込）で公式ECにて販売中 食品メーカー三共食品発のブランドGOODFOODが春夏Tシャツ7型を展開「Sunday」をテーマに朝から夜までの感情を色彩とグラフィックで表現きぃぃりぷさんを起用し全型6,600円（税込）で公式ECにて販売中

三共食品のライフスタイルブランド「GOODFOOD」から、2026春夏コレクション「Sunday」が登場しています。

日曜日の朝から夜までの時間の流れと感情を、7型のTシャツで表現したコレクションです。

2026年3月24日にGOODFOOD公式ECサイトで発売されました。

GOODFOOD 2026春夏「Sunday」Tシャツ7型

テーマ：Sunday（2026 Spring/Summer）発売日：2026年3月24日（火）販売場所：GOODFOOD公式ECサイト価格：6,600円（税込）サイズ展開：S／M／L

GOODFOODは、愛知県豊橋市に本社を置く三共食品が手がけるライフスタイルブランドです。

「日常の豊かさ」をコンセプトに、バナナの茎を原料とした「BANANA CLOTH」など素材にこだわったプロダクトを展開しています。

今回の春夏コレクションでは、あえて素材の縛りを設けず、デザインの物語を最もよく伝えられる組成を採用しているのが特徴です。

日曜日の時間をまとうデザインコンセプト

「Sunday」と名付けられた本コレクションは、朝・昼・午後・夕方・夜といった一日の流れを軸に構成されています。

各Tシャツには異なる時間帯の空気感が割り当てられており、「ゆったり」「前向き」「楽しさ」「切なさ」といった日曜日に宿る多層的な感情を、カラーリングとグラフィックで表現しています。

撮影では穏やかな自然光や生活感のあるシーン設計が行われ、特別な瞬間ではなく日常の延長としての心地よさを可視化しています。

衣服を通じて「日常の時間」を意識させる点が、これまでの素材起点の取り組みとは異なるGOODFOODの新たな挑戦となっています。

「Surf&Turf Car T-shirt」は、遊び心のあるグラフィックが印象的な1型です。

「American diner T-shirt」では、どこか懐かしさを感じるダイナーモチーフがデザインされています。

きぃぃりぷさんとのコラボレーション

今回のコレクションでは、SNSを中心に独自の感性を発信する美容家・きぃぃりぷさんを起用しています。

「美容を通して人生を底上げする」をコンセプトに活動し、ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブ上等』への出演でも注目を集めている人物です。

飾らない等身大のキャラクターと、日常の中にある楽しさを発信する姿勢が「Sunday」のテーマと共鳴し、起用に至っています。

インタビューでは「小ギャルの子から大人まで着られる」「野菜系とか食品プリントのTシャツが欲しいなと思った子は、ぜひチェックしてみてください」とコメントしており、幅広い層に向けたアイテムであることが伝わります。

また、Tシャツに帽子やキャスケットを合わせるスタイリング提案も行っており、Tシャツを主役にした着こなしのヒントが紹介されていました。

7型それぞれが異なる時間帯の感情を表現しており、気分や好みに合わせて選べるラインナップとなっています。

素材の制約にとらわれず「自分らしく着られる」デザインを追求している点が、GOODFOODならではの魅力です。

全型6,600円（税込）、S・M・Lの3サイズ展開で、公式ECサイトにて購入できます。

GOODFOOD 2026春夏コレクション「Sunday」Tシャツ7型の紹介でした。

よくある質問

Q. GOODFOOD「Sunday」コレクションの価格とサイズ展開は？

A. 全7型いずれも6,600円（税込）で、サイズはS・M・Lの3サイズ展開です。GOODFOOD公式ECサイトで販売されています。

Q. 「Sunday」というテーマにはどんな意味がある？

A. 日曜日の朝から夜までの時間の流れを軸に、「ゆったり」「前向き」「楽しさ」「切なさ」といった多層的な感情を色彩とグラフィックで表現したコレクションテーマです。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 朝から夜の感情を7着で表現！ GOODFOOD 2026春夏「Sunday」Tシャツ7型 appeared first on Dtimes.