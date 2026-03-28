WEST.・濱田崇裕、飲酒NG日にハシゴ酒企画に挑戦 演技力やバラエティー力試される
7人組グループ・WEST.の冠番組、ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00 ※関西ローカル）。28日は、中間淳太と濱田崇裕（濱＝異体字）が行く広島ロケ編が放送される。地方ロケ回では恒例となりつつあるハシゴ酒企画「三軒目どうする？」に挑むが、スケジュールの都合で濱田の演技力（？）バラエティー力（？）が試される展開になる。
【番組カット】ガブっと！ハシゴ酒ロケでかぶりつく濱田崇裕＆中間淳太
ロケ日、濱田は人間ドックを控えていたため飲酒がNGというロケには不向きなコンディション。出発前にスタッフと話し合い「お酒を飲んでいるテイで行こう」と決定。濱田自身は番組最後にネタばらしがされるつもりでロケに挑むが、“リアルに突撃”が番組コンセプトであるため、VTRの冒頭で事情をリアルに説明することに。スタジオでVTRを見た時にその事実を知った濱田は「言わない約束やったのに…」と苦笑い。中間は「今回は“リアリティーショー”です」と宣言する。
台湾育ちでこのほど自らの名前を冠した台湾ガイドブックの発売も決定した中間が、たまたま居合わせた台湾出身の人と中国語で語らう隣で、“お酒っぽい”ソフトドリンクを選んで黙々と飲む濱田。
店員が濱田の出演する情報バラエティー番組を「見てるよ」と声をかけると、濱田のテンションが高くなりノンアルコールビールを勢いよく飲み、酔っ払いのごとく「ぷはー！」と声を上げる。その様子にスタジオから「ホンモノじゃないから（声が）ちょっと弱め」（小瀧望）とツッコミが入る。
完全にシラフのため、スナックでのカラオケでも「ミュージカルのように」（濱田）歌い上げるなど、酔っ払い演技と素の自分のはざまを行き交った濱田のリアルな姿が映し出される。WEST.イチの美酒家である中間とのいいコンビネーションで「三軒目」in 広島を届ける。
【番組カット】ガブっと！ハシゴ酒ロケでかぶりつく濱田崇裕＆中間淳太
ロケ日、濱田は人間ドックを控えていたため飲酒がNGというロケには不向きなコンディション。出発前にスタッフと話し合い「お酒を飲んでいるテイで行こう」と決定。濱田自身は番組最後にネタばらしがされるつもりでロケに挑むが、“リアルに突撃”が番組コンセプトであるため、VTRの冒頭で事情をリアルに説明することに。スタジオでVTRを見た時にその事実を知った濱田は「言わない約束やったのに…」と苦笑い。中間は「今回は“リアリティーショー”です」と宣言する。
店員が濱田の出演する情報バラエティー番組を「見てるよ」と声をかけると、濱田のテンションが高くなりノンアルコールビールを勢いよく飲み、酔っ払いのごとく「ぷはー！」と声を上げる。その様子にスタジオから「ホンモノじゃないから（声が）ちょっと弱め」（小瀧望）とツッコミが入る。
完全にシラフのため、スナックでのカラオケでも「ミュージカルのように」（濱田）歌い上げるなど、酔っ払い演技と素の自分のはざまを行き交った濱田のリアルな姿が映し出される。WEST.イチの美酒家である中間とのいいコンビネーションで「三軒目」in 広島を届ける。