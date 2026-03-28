美容整形外科「高須クリニック」高須克弥院長が27日、自身のXを更新。ダウンタウン松本人志の“8年前の投稿”を引用し、「吉本興業入社願望」をつぶやいた。

松本は18年6月10日、自身のXで「吉本を辞めていく後輩が楽屋に挨拶に来た。うなぎ弁当を勧めたが食欲がないと断られた（笑）もったいないからオレが食べた。おい！うなぎ弁当めちゃくちゃ美味かったぞ！食欲でたら食いに来いよ！待ってるぞ！」と投稿した。

高須氏は27日午前、この松本のポストを添付し「めっちゃいい会社じゃんか。吉本に入社しようかな」と述べた。

高須氏は、松本が「週刊文春」側との裁判に注力するために活動休止中だった24年4月、Xに「僕は松ちゃんが復帰したら全力でスポンサーやります」「松ちゃんが復帰したら高須クリニックのCMに使います。約束します。僕はウソをつきません」などと一貫して支援を宣言。昨年12月にも「次の高須クリニックCMは松本人志さんにお願いする予定です。ご理解ください」などと予告した。

松本は昨年11月1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で復帰。今年3月1日に放送された日本テレビ系「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで！」の中で流れた「高須クリニック」のCMに一瞬登場。約2年ぶりの“地上波復帰”を果たしている。