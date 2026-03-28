◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。試合前には３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発へ向けてキャッチボールをして調整した。

この日の試合は、「ＪＴＢ」ツアーで試合観戦に訪れた人を対象とした「ＪＴＢ ＰＡＲＴＹ」がドジャースタジアム内で開催され、元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんがトークショーを行い、約１３０人が集まった。

トークショーの中では日米の野球を経験し、今でも野球解説者として活躍する五十嵐さんが、現場でしか聞けないマル秘エピソード満載のトークを繰り広げて、場内は大盛り上がりだった。

ドジャースで活躍する大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の偉大さにも触れ、「絶対に（現地で）見た方がいいですよ、ずっと自慢できますからね」と訴え、前日２６日（同２７日）の開幕戦後にはクラブハウスで取材して山本と握手をしたことも明かし「ファンになりますよ」と笑っていた。