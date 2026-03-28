◇親善試合イングランド1―1ウルグアイ（2026年3月27日 ロンドン）

31日に日本代表と対戦するイングランド代表が27日、ロンドンのウェンブリー・スタジアムでウルグアイ代表と親善試合を行い、1―1で引き分けた。

ともにW杯北中米大会の出場国。前半から双方に負傷交代が生じる展開となり、0―0のスコアレスドローのまま迎えた後半36分から試合がようやく動いた。

途中出場のDFホワイト（アーセナル）が待望の先制点。22年W杯カタール大会以来の招集で、右CKのこぼれ球を左下隅に蹴り込む代表初ゴールを記録した。だが、同追加タイムに自身が与えたPKをウルグアイのMFバルベルデ（Rマドリード）に決められて同点に追いつかれた。

トゥヘル監督は日本戦を前にFWケーン（Bミュンヘン）ら主力を温存し、GKトラフォード（マンチェスターC）やMFガーナー（エバートン）を代表デビューさせるなどサバイバル要素も含めた控え組主体の構成を選択。スカイスポーツなどによると、試合後は「彼らのポジティブさ、姿勢、そしてパフォーマンスが気に入った。勢いは懸けていたが、挑戦し続けた。手ごわい相手だった。細かい部分から多くのことを学べる」などと一定の評価を与えた。

一方、BBCやデーリー・メール紙などの地元メディアからは厳しい指摘が相次いだ。BBCは「トゥヘル監督は、乱雑で中断が多く、不満足な結果に終わったこの親善試合からチームについて新たな発見は何も得られなかったかもしれない。しかし、彼がそこから得るものは、イングランドが今夏のW杯で克服しなければならないかもしれないような、組織的で徹底的に訓練された相手と対峙（たいじ）することの教訓だろう」と記載。デーリー・メールは「イングランドがW杯優勝候補？本当に？確かにセカンドチームだったとはいえ、この試合内容ではイングランドが大会に向けて勢いをつけているとは到底思えなかった。火曜日の日本戦で、もう少し希望の光が見えてくることを願うばかりだ」と報じた。