「明らかに力不足だった」W杯前に０−４惨敗…サウジ代表FWが反省の弁「ファンには謝罪する」
サウジアラビア代表のFWアブドゥラ・アル・ハムダンが、惨敗後に謝罪した。現地メディア『アル・リヤド』が報じた。
サウジアラビアは現地３月27日、国際親善試合でエジプトと対戦し、０−４で完敗。ともに６月のワールドカップ出場を控えるなかでの強化試合だったが、FIFAランキング61位のサウジアラビアは、同29位のエジプトに力の差を見せつけられる結果となった。
試合後、アル・ハムダンは「エジプトにおめでとうと言いたいし、ファンには謝罪する」とコメント。「全員に責任がある。今日は明らかに力不足だった」と率直に振り返った。
さらに「エジプト代表は大きな可能性を秘めた強豪チームだ。開始早々に失点し、立て続けに２点目を許すと苦しい展開になる」と敗因に言及し、「これは学ぶべき教訓だ」と強調。「これは親善試合で監督は新しい方法を試したが、計画通りにはいかなかった」としつつ、「今後はより良いパフォーマンスを見せる」と巻き返しを誓った。
W杯本番を控えるなかでの大敗。サウジアラビアにとっては課題が浮き彫りとなる一戦となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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サウジアラビアは現地３月27日、国際親善試合でエジプトと対戦し、０−４で完敗。ともに６月のワールドカップ出場を控えるなかでの強化試合だったが、FIFAランキング61位のサウジアラビアは、同29位のエジプトに力の差を見せつけられる結果となった。
試合後、アル・ハムダンは「エジプトにおめでとうと言いたいし、ファンには謝罪する」とコメント。「全員に責任がある。今日は明らかに力不足だった」と率直に振り返った。
さらに「エジプト代表は大きな可能性を秘めた強豪チームだ。開始早々に失点し、立て続けに２点目を許すと苦しい展開になる」と敗因に言及し、「これは学ぶべき教訓だ」と強調。「これは親善試合で監督は新しい方法を試したが、計画通りにはいかなかった」としつつ、「今後はより良いパフォーマンスを見せる」と巻き返しを誓った。
W杯本番を控えるなかでの大敗。サウジアラビアにとっては課題が浮き彫りとなる一戦となったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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