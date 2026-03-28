『アオのハコ』第2期は10月放送 PV解禁で木戸夢佳役は青山吉能【コメント全文】
テレビアニメ『アオのハコ』第2期が、10月４日より毎週日曜午後４時30分からTBS系全国28局ネットにて放送されることが決定した。あわせてティザービジュアル、PV、追加キャスト情報が公開され、木戸夢佳役は青山吉能が担当する。
【画像】顔が怖い！新キャラの木戸夢佳 公開された『アオのハコ』第２期場面カット
ティザービジュアルは、展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描かれている。物語の新たな始まりを予感させるような、温かく印象的な一枚に仕上がっている。
PVでは、大喜と千夏、2人の距離が少しずつ近づいていくシーンを織り交ぜながら物語が展開。ラストには、千夏に不穏な言葉を投げかける新キャラクターの姿を見ることができる。
ミニバス時代の千夏の元チームメイトで、ひねくれた性格だが、恵まれたバスケの才能の持ち主で千夏もあこがれる選手だった木戸夢佳を演じる青山は「相対するものが正しいと分かっていても、その眩しすぎる光に照らされる自分が、暗く惨めに映ってしまうこと。時に嫉妬や憎悪が自分を突き動かす原動力となること。生を受けてまだ幾ばくもありませんが、こうした葛藤を何度も経験してきました。なんとも形容しがたいこの想いを夢佳に託し、そして夢佳とともに、この作品が持つ彩りの一助を担えることを心から光栄に思います。どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントを寄せた。
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は960万部を突破しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送された。テレビアニメ第2期が10月に放送される。
【画像】顔が怖い！新キャラの木戸夢佳 公開された『アオのハコ』第２期場面カット
ティザービジュアルは、展望台から臨む幻想的な夕陽を前に、穏やかな微笑みを浮かべる千夏の姿が柔らかな色彩で描かれている。物語の新たな始まりを予感させるような、温かく印象的な一枚に仕上がっている。
ミニバス時代の千夏の元チームメイトで、ひねくれた性格だが、恵まれたバスケの才能の持ち主で千夏もあこがれる選手だった木戸夢佳を演じる青山は「相対するものが正しいと分かっていても、その眩しすぎる光に照らされる自分が、暗く惨めに映ってしまうこと。時に嫉妬や憎悪が自分を突き動かす原動力となること。生を受けてまだ幾ばくもありませんが、こうした葛藤を何度も経験してきました。なんとも形容しがたいこの想いを夢佳に託し、そして夢佳とともに、この作品が持つ彩りの一助を担えることを心から光栄に思います。どうぞよろしくお願いいたします！」とコメントを寄せた。
『アオのハコ』は、2021年4月より「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春部活ラブストーリーで、男子バドミントン部・猪股大喜が、朝練の体育館で毎朝二人になる、一つ上の女バスの先輩・鹿野千夏に恋をするところからスタート。そんなある日、進級を迎える春に二人の距離が一変する出来事が起こる…というストーリー。等身大のキャラクターたちが、それぞれの想いを胸に部活に打ち込むひたむきな姿と、”誰かを好きになった時”の心の機微を繊細に描いている。
連載開始から読者の間で大きな反響を呼び「次にくるマンガ大賞2021」では「Global特別賞」を受賞、「全国の書店員が選んだおすすめコミック2022」では第4位を獲得。コミックスの累計発行部数は960万部を突破しているほか、アサヒ飲料の「カルピス」とコラボレーション企画が2022年11月に実施された注目作品となっている。テレビアニメ第1期が2024年10月から2025年3月にかけて放送された。テレビアニメ第2期が10月に放送される。
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