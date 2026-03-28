お笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤（53）が28日、自身のインスタグラムを更新。小沢一敬（52）との久々の2ショットを披露した。

井戸田は「新人ラママコント大会 ありがとうございました 漫才やっぱりいいね」と投稿。27日に東京・渋谷La.mamaで行われたお笑いライブ「ラ・ママ新人コント大会」に出演し、小沢が仕事復帰した様子を投稿した。

インスタではピコ太郎と一緒に壇上で話す姿や2ショット写真などを投稿。ファンから「スピードワゴン復帰おめでとうございます」「2人の漫才、観たいです」「オザわさーん」「小沢さん頑張ってよ」などの声が上がっていた。

小沢は2年2カ月ぶりの公の場。ライブの最後に相方の井戸田と特別出演し、大歓声と拍手に迎えられると目を潤ませ、万感の表情を浮かべながら何度も頭を下げた。涙を流す観客も見られた一方で、同窓会をテーマにした漫才をコンビで披露すると、続けざまに爆笑を誘った。

このイベントは「コント赤信号」の渡辺正行（70）が立ち上げたお笑いライブ。スピードワゴンとして若手時代に出演し、小沢自身は23年から渡辺とともに司会を担当している思い入れの深い公演だ。渡辺は舞台上で小沢と対面すると感極まって涙を流した。小沢も目を真っ赤にしながら渡辺と抱き合い「待たせたな！」と声をかけて、再び大きな拍手を浴びた。

小沢は出演に先立って都内の所属事務所を訪問。集まった約40人の報道陣に「また漫才からやっていくので、よろしくお願いします」と一礼していた。