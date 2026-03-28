２７日にフジテレビ系で放送された世界フィギュア選手権。激変したビジュアルで出演した解説者の一人に、ネットは二度見した。

同局の原田葵アナウンサーの進行で、スタジオには現役＆レジェンドスケーターがスタジオに集結した。荒川静香さんと本田武史さんをはじめ、現役スケーターの友野一希と山本草太、青木祐奈が出演。引退した高橋成美さんと樋口新葉さんも出演した。

ネットは「樋口新葉どこに向かってるんだ」「スタジオのわかば様が誰か、一瞬わからなかった〜」「Ｋ−ＰＯＰの人だと思ってたら樋口新葉だった」「え？」と樋口さんのビジュアルに仰天。ピンク色の巻き髪で、まるで韓国風アイドルのようだ。

「樋口新葉韓国アイドルみたいな髪になった」「樋口新葉ちゃんが、アニメのコスプレイヤーみたいになってる」「『前列全員知らないアイドルさん達か…』と思ったら樋口新葉さん青木祐奈さん友野一希さん山本草太さんとお洒落（しゃれ）な私服（ではないか、番組出演用のお衣装？）のスケーターの皆さまで素でびっくりしてしまった…皆さま綺麗（きれい）だな！」とびっくり。「パステル系ピンクヘアの新葉ちゃんもかわいい」「髪色可愛いです！！」の声も寄せられた。