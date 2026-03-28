【みそ2:砂糖1:酢:1】で味が決まる！プロに教わる『うどの酢みそあえ』アク抜きも
春が旬の山菜といえば、〈うど〉。茎のシャキシャキとした食感は、あえもので楽しむのがおすすめです。
薄切りにしたうどに、やさしい甘さの酢みそをからめれば、春らしさ満点のシンプルな一皿に。酢水にさらしてしっかりアクを抜くことで、ぐっと食べやすくなります。
『うどの酢みそあえ』のレシピ
材料（2人分）
うど……1本（約200g）
〈酢みそ〉
みそ……大さじ2
砂糖……大さじ1
酢……大さじ1
酢……小さじ2
作り方
（1）ボールに水2カップと酢を入れて混ぜ合わせ、酢水を作る。うどは長さ5cmに切り、厚めに皮をむく。縦半分に切ってから縦に薄切りにし、酢水のボールに加えて5分ほどおき、アクを抜く。
（2）別のボールに〈酢みそ〉の材料を混ぜ合わせる。（1）のうどをざるに上げ、しっかりと水けをきる。酢みそのボールに加え、全体をあえる。
シャキッとした食感とやさしい味わいが楽しめる、うどの酢みそあえ。春ならではの一品を、ゆっくり味わってみてくださいね。
教えてくれたのは…
野本 やすゆきノモト ヤスユキ
料理家
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料理家、谷中で80年続く「谷中松寿司」三代目店主。 大学卒業後、調理師学校に通い、調理師免許を取得。家業の寿司店で修業するかたわら、フードコーディネータースクールに入校。卒業後、同校講師を経て独立。 料理家、寿司屋の二刀流で料理雑誌へのレシピ提供、テレビ番組や広告のフードコーディネートなど、食にかかわるジャンルで幅広く活躍中。