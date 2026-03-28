【みそ2:砂糖1:酢:1】で味が決まる！プロに教わる『うどの酢みそあえ』アク抜きも

春が旬の山菜といえば、〈うど〉。茎のシャキシャキとした食感は、あえもので楽しむのがおすすめです。

薄切りにしたうどに、やさしい甘さの酢みそをからめれば、春らしさ満点のシンプルな一皿に。酢水にさらしてしっかりアクを抜くことで、ぐっと食べやすくなります。

『うどの酢みそあえ』のレシピ

材料（2人分）

うど……1本（約200g）

〈酢みそ〉

みそ……大さじ2

砂糖……大さじ1

酢……大さじ1

酢……小さじ2

作り方

（1）ボールに水2カップと酢を入れて混ぜ合わせ、酢水を作る。うどは長さ5cmに切り、厚めに皮をむく。縦半分に切ってから縦に薄切りにし、酢水のボールに加えて5分ほどおき、アクを抜く。

（2）別のボールに〈酢みそ〉の材料を混ぜ合わせる。（1）のうどをざるに上げ、しっかりと水けをきる。酢みそのボールに加え、全体をあえる。

シャキッとした食感とやさしい味わいが楽しめる、うどの酢みそあえ。春ならではの一品を、ゆっくり味わってみてくださいね。

（『オレンジページ』2026年4月2日号より）