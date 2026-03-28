ＷＴＩの受け渡し場所となっている米オクラホマ州クッシングの貯蔵施設＝ロイター

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原油は再び１バレル１００ドル突破

　【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場は１ドル＝１６０円台に下落した。

　中東情勢の先行きの不透明感から、基軸通貨のドルが買われる「有事のドル買い」が進んだ。日本政府と日本銀行が円買い・ドル売りの為替介入を行った２０２４年７月以来、約１年８か月ぶりの円安・ドル高水準となり、市場では為替介入への警戒が強まっている。

　終値は１６０円３０銭程度で、前日から約５０銭、円安・ドル高が進んだ。原油先物価格が２７日に再び一時１バレル＝１００ドルを突破し、インフレ（物価上昇）再燃への懸念から米長期金利が上昇してドルが買われた。原油を輸入する日本の貿易収支の悪化が意識されたことも、円売りにつながった。

　対ドルの円相場は、米国とイスラエルが２月２８日にイランへの攻撃を開始して以降、１か月で４円程度円安が進行したことになる。

ＮＹ株は７９３ドル安

　また、２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比７９３・４７ドル安の４万５１６６・６４ドルとなった。値下がりは２日連続。原油の価格上昇によるインフレで景気が減速するとの見方から、金融や工業関連の銘柄などが売られた。

　ダウ平均は２月１０日に終値としての最高値（５万１８８・１４ドル）をつけたが、３月２７日までの下落率は１０％に達した。市場では、相場の上昇が一服して足踏み状態となる「調整局面」に入ったとの見方が出ている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値も、４５９・７２ポイント安の２万９４８・３６だった。

　原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、前日終値比約７％高の１バレル＝１０１ドル台まで上昇。終値は５・５％高の９９・６４ドルで、２０２２年７月以来の高値となった。