原油は再び１バレル１００ドル突破

【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク外国為替市場で、対ドルの円相場は１ドル＝１６０円台に下落した。

中東情勢の先行きの不透明感から、基軸通貨のドルが買われる「有事のドル買い」が進んだ。日本政府と日本銀行が円買い・ドル売りの為替介入を行った２０２４年７月以来、約１年８か月ぶりの円安・ドル高水準となり、市場では為替介入への警戒が強まっている。

終値は１６０円３０銭程度で、前日から約５０銭、円安・ドル高が進んだ。原油先物価格が２７日に再び一時１バレル＝１００ドルを突破し、インフレ（物価上昇）再燃への懸念から米長期金利が上昇してドルが買われた。原油を輸入する日本の貿易収支の悪化が意識されたことも、円売りにつながった。

対ドルの円相場は、米国とイスラエルが２月２８日にイランへの攻撃を開始して以降、１か月で４円程度円安が進行したことになる。

ＮＹ株は７９３ドル安

また、２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比７９３・４７ドル安の４万５１６６・６４ドルとなった。値下がりは２日連続。原油の価格上昇によるインフレで景気が減速するとの見方から、金融や工業関連の銘柄などが売られた。

ダウ平均は２月１０日に終値としての最高値（５万１８８・１４ドル）をつけたが、３月２７日までの下落率は１０％に達した。市場では、相場の上昇が一服して足踏み状態となる「調整局面」に入ったとの見方が出ている。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値も、４５９・７２ポイント安の２万９４８・３６だった。

原油先物市場では、代表的な指標となるテキサス産軽質油（ＷＴＩ）の５月渡し価格が一時、前日終値比約７％高の１バレル＝１０１ドル台まで上昇。終値は５・５％高の９９・６４ドルで、２０２２年７月以来の高値となった。