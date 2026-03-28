キングスのラッセル・ウェストブルック、右足親指の関節炎で離脱…復帰時期未定

サクラメント・キングスのラッセル・ウェストブルックは、右足の負傷により当面離脱することが明らかになった。3月27日（現地時間26日、日付は以下同）、キングスが以下の通り発表している。

「ラッセル・ウェストブルックは、足の痛みにより直近2試合を欠場したのち、右足のMRI検査を受けました。検査の結果、右足親指の関節に炎症が確認されました。ウェストブルックは当面欠場扱いとなり、今後の状況については適宜発表します」

キングスはシーズン前半から多くの負傷者を抱えており、ドマンタス・サボニスやザック・ラビーンといった中心選手が離脱する中での戦いを余儀なくされてきた。25日に行われたシャーロット・ホーネッツ戦では、出場可能な選手が8人しかいない状況での試合に臨んでいた。

キングスの今シーズンの戦績は19勝55敗（勝率25.7パーセント）で、ウェスタン・カンファレンス最下位。既にポストシーズン出場のチャンスが消滅しており、残すところ8試合で今シーズンを終える。その中で、ウェストブルックの負傷に対してチームがどのような対応をするかは不透明である。

チームの成績こそ振るわなかったものの、ウェストブルックは今シーズンキングスで存在感を発揮した。今シーズン64試合に出場し、28.9分の平均出場時間で平均15.2得点、5.4リバウンド、6.7アシスト、1.3スティールを記録。18日には、シーズン通算アシスト数でスティーブ・ナッシュ（元フェニックス・サンズほか）を抜き、歴代5位の記録を達成したことも記憶に新しい。

また、チームの若手選手にとってのメンターとしての役割も果たした。現地メディア『Sports Illustrated』の記事によると、ルーキーのマキシム・レイノーはウェストブルックについて次のように語っている。

「彼はとても明るく意欲的な人物で、ロッカールームにエネルギーや会話、笑いをもたらしてくれる。それと同時に高いプロ意識を持っていて、僕たちルーキーだけでなくチーム全体の模範となっているんだ。今シーズンを通して、僕たちにとって本当に大きな存在だよ」

18年目のシーズンを終えようとしているウェストブルック。現地メディア『The Athletic』のサム・アミック記者によると、ウェストブルックが来シーズン現役続行する可能性は低いとの見方が広がっているようだが、再びコートでプレーする姿を見ることはできるか。