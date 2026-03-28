◇ア・リーグ ブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日 トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠でのアスレチックス戦に「7番・三塁」で先発。7回のメジャー3打席目で記念すべき初安打をマークした。

1死走者なしでアスレチックス2番手の左腕バーローと対戦。見逃し、空振りで2ストライクと追い込まれたあと、外角へのボール気味のスイーパーをうまくバットで拾って左前へ運んだ。ベンチ前へ送られてきたメジャー初安打のボールは、主砲のゲレロが確保。一度はスタンドへ投げ込むそぶりを見せたものの、大事に持ってベンチへ戻ると公認シールが添付された。次打者の三ゴロで二塁フォースアウトとなりベンチへ戻ると、チームメートからハイタッチで次々に祝福された。

2回2死走者なしで回ってきたメジャー初打席は、アスレチックス先発・セベリーノの98.3マイル（約158.2キロ）直球に空振り三振だった。最初の守備機会は4回。三塁前への詰まったゴロを三遊間の守備位置からダッシュして素早くさばき、ランニングスローで間一髪アウトに仕留めた。

0―1で迎えた5回1死走者なしの第2打席は、フルカウントからセベリーノの外角カットボールを見極め、四球でメジャー初出塁。8番・クレメントの二塁打で三進すると、9番・ヒメネスの2点適時三塁打で生還して初得点。岡本の四球が逆転劇のきっかけとなった。