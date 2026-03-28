セント・フォース所属のフリーアナウンサー杉崎美香（47）が、28日までにインスタグラムを更新。小学校の卒業イベントの司会を担当したと報告した。

「先週末、ある小学校の卒業イベントの司会をやらせていただきました 六本木のグランドハイアットにて」と書き出し、紺色の衣装写真を公開。

「前日、花粉症で酷い咳を何度もしてしまったことで、この日はガラガラ声になってしまい、親御さんと卒業生の皆様に申し訳ない気持ちでいっぱいでした」と複雑な胸中をつづった。

「それでも皆様、とてもフレンドリーに会の途中でおしゃべりしに来て下さって、とても有り難く、私自身も素敵な卒業イベントを楽しませていただきました！ パパさんたちによって企画された卒業パーティー。温かかったなぁ。私がうるっとしてしまう場面が何度もありました」とつづり、最後に「卒業を迎えられた全国の皆様も、おめでとうございます」と締めくくった。

大分県出身の杉崎は山口大学人文学部卒業後の01年4月、信越放送にアナウンサーとして入社。退社後、セント・フォースに所属し、03年10月からフジテレビ系「めざにゅ〜」のMCに抜てき。同番組のオープニング「これからお休みになる方もこれからもお目覚めになる方も4時になりました。めざにゅ〜時間です」というフレーズは当時、流行した。親しみやすい八重歯が特徴で「八重歯のめざまし天使」などと呼ばれていた。15年1月、5歳下のフジテレビ社員のディレクターと結婚し、翌16年5月に第1子男児を出産。昨年8月には第2子男児を出産。