無自覚さは罪。男性の恋心をどんどん冷めさせる「残念女子」の特徴
男性は意外と繊細で、女性の何気ない行動に「彼女とは合わない」とジャッジを下していることも。そこで今回は、男性の恋心をどんどん冷めさせる「残念女子」の特徴を紹介します。
だらしない印象がある
男性は女性の外見はもちろん、生活習慣や時間感覚をよく観察しています。なので身だしなみの乱れや遅刻、約束のドタキャンなどは、男性を残念な気持ちにさせる原因に。なので、清潔感のある服装をすること、小まめにバッグの中身の整理整頓をすること、５分前行動を心がけることなどで印象アップを図りましょう。
いつ見ても不機嫌そう
ちょっとしたことでイライラが表情に出たり、不満をすぐ口にする女性は、男性にとって面倒な存在になりがち。そういう女性とは徐々に距離を置くようになるようです。そこで大切なのが、感情の伝え方。不満があっても攻撃的な言い方ではなく「〜だと嬉しい」という形で伝えることを意識しましょう。
お姫様気質なところがある
「してくれて当然」という態度を出したり、自分の要求ばかりを押し付けたりなどお姫様気質の女性は、男性の目に自己中と映りがち。最初のうちは優しく応えてくれていても、次第に男性は心を閉ざすようになります。なので、男性の親切に「ありがとう」を忘れず、あなたの方から男性のことを気遣う行動を意識的にするように心がけるべきです。
自分自身の言動を振り返ってみて、もし今回紹介した特徴に当てはまっているなら、意中の男性と良好な関係をキープしていくためにも改善に努めていきましょうね。
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