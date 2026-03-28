◆米大リーグ ドジャース―ダイヤモンドバックス（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２７日（日本時間２８日午前１１時１０分開始予定）、開幕２戦目となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。今季初アーチに期待がかかる。試合前には３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発へ向けてキャッチボールをして調整した。

大谷はチームの開幕戦だった前日２６日（同２７日）にチームの選手、スタッフ、監督、コーチ陣に腕時計をサプライズプレゼント。現地報道によると１個４０００ドル（約６４万円）とも言われている。

２６歳右腕のクラインは大谷のプレゼントに「彼はこれまで会った中で最もナイスなスーパースターで、ビリオンダラー（１０億ドル＝約１６００億円）の男だ。昨日（クラブハウスに）入ったら、そんなことをする必要のない男からの贈り物だった。ショウ（翔平）は本当の意味でのエゴがないことをチームに示している。彼は最も寛大な人物だ。本当に興奮した。ずっともっといい時計が欲しいと思っていたから、ロッカーに入ったら箱が置かれていて、（箱の）中に入っていたそれ（時計）を見て興奮したよ」と感激していた。

今すぐにでも使いたいという右腕は「自分の手首はそれほど太くないので、サイズを合わせる必要があるんだ。調整できたら身につけるつもりだ。とにかく最高だ。それがショウヘイからの贈り物であるということが、それ（プレゼント）をより特別なものにしている」と目を輝かせていた。