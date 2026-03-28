本拠地アスレチックス戦

米大リーグ・ブルージェイズの岡本和真内野手は27日（日本時間28日）、本拠地でのアスレチックスとの開幕戦に「7番・三塁」で先発し、メジャーデビューを果たした。NHK BSで生中継された一戦。同僚のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が出塁後に見せたまさかの仕草に「お茶たてポーズした！？」と日本のファンが騒然となっている。

4回無死一塁の場面、「3番・一塁」で先発したゲレーロJr.がライト前にチーム初安打を放った。一塁に到達すると、左の手のひらを上に向け、その上で右手をグルグルと力強く何度も回した。日本代表「侍ジャパン」が今年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で披露した「お茶点てポーズ」のようにも見える。

NHK BSの中継でも「お茶点てポーズ」だったのではないかと話題に。X上の日本ファンも「ゲレーロがお茶たてポーズしてたかわいい」「ゲレーロJr.今お茶たてパフォーマンスしてなかった？」「ゲレーロJrお茶立て知ってるの（笑）」「えっ！？ゲレーロお茶立てポーズしてない!?」「ゲレーロJr.までお茶点てポーズしてるのうけるww リスペクトあるよなぁ笑」と騒然とした声が相次いだ。

また、仕草が力強すぎて「ゲレーロのはお茶たてるというより石で何かをすりつぶしてそう」「ゲレーロJr.のお茶たてポーズのパワーが強すぎてゴマすりなのよ」「それはお茶じゃなくて胡麻すりつぶしてる」といったコメントもあった。ゲレーロJr.はドミニカ共和国代表としてWBCに出場していた。



（THE ANSWER編集部）