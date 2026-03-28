◆米大リーグ ブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャー１年目の開幕戦となる本拠地・アスレチックス戦に「７番・三塁」で先発出場。デビュー戦でまずは好守備を見せ、現地実況から絶賛された。

２回のメジャー初打席では空振り三振に倒れた岡本だが、４回の三塁守備で球場を沸かせた。チームが先制ソロを浴びた直後、１死走者なしで訪れた初の守備機会。アスレチックス３番のソダーストロムの打球は三塁線寄りのボテボテのゴロとなった。あらかじめ三遊間に守っていた岡本だが、猛チャージしてつかむとランニングスロー。送球はやや右翼方向にそれたものの、一塁のゲレロが懸命に足を伸ばしてキャッチ。間一髪のタイミングでアウトにした。

現地中継ではこのプレーについて「岡本がいい守備を見せて、ゲレロもうまく足を伸ばしてアウトにしました。両方ともいいプレーです。三塁手にとっては難しいプレーでした。左打者のソダーストロムの打球は軽く当たっただけで弱く転がりましたが、岡本は三塁線から離れた位置にいたので、右に動いて角度を作る必要がありました。送球は少しそれ気味でしたが、ゲレロが右足の爪先でベースに残りながら何とか捕りました」と実況が称賛の言葉を並べた。

これまでメジャー挑戦してきた日本人内野手は守備で苦戦することも多かったが、岡本はオープン戦から好守備を連発しており、巨人時代にゴールデン・グラブ賞を３度（三塁で２度、一塁で１度）受賞した名手ぶりは健在だ。ブルージェイズは公式Ｘで「岡本和真のファインプレー！」と４回の守備を日本語でたたえた。