シンガー・ソングライターのリリー・アレン、作曲家のルドヴィコ・エイナウディ氏、マックス・リヒター氏、シンガー・ソングライターのサム・フェンダーが、2026年の「O2シルバー・クレフ賞」で表彰されることが発表された。音楽療法チャリティー「ノードフ・ロビンズ」が主催する授賞式は、2026年7月9日にロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで開催される。今年で50周年を迎える同賞は同団体最大の年間資金調達イベントであり、音楽界で最も長い歴史を持つ賞の一つとして知られている。



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リリーは20年以上にわたる文化的影響力と英国を代表する個性的な声が評価され、アイコン賞を受賞する。「音楽療法は人々の人生に深い影響を与える、欠かせない支え。そんな活動を応援できることを誇りに思う」とコメントした。



ルドヴィコ・エイナウディ氏には、イノベーション・イン・ミュージック賞が贈られる。クラシックの素養と現代的ミニマリズムを融合させた作風で知られ、ノマドランドなどの映画音楽でも高い評価を受けている。



コンテンポラリー・ミュージック賞を受賞するマックス・リヒター氏は管弦楽と電子音響を融合させた作曲で知られ、ユリア・マーと共作した「SLEEP」はクラシック作品として初めて再生回数10億回を突破した。また、サム・フェンダーにはベスト・ライブ・アクト賞が贈られる。



1976年の創設以来、同賞は1700万ポンド(約34億円)以上を集め、英国全土で行われる音楽療法プログラムを支援してきた。2025年だけでも、学校や病院、ケア施設などと連携し、約4万8000回のセッションを1万5000人以上に提供している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）