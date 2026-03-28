TV未放送の取材内容も収録！ 日本損害保険協会「防災動画コンテンツ（2025年度版）」

記事ポイント BS日テレ放送の防災番組全6回をYouTubeで公開番組未放送の関係者取材内容も収録能登半島地震の経験や高層マンション防災など幅広いテーマを網羅 BS日テレ放送の防災番組全6回をYouTubeで公開番組未放送の関係者取材内容も収録能登半島地震の経験や高層マンション防災など幅広いテーマを網羅

日本損害保険協会が制作に協力した防災動画コンテンツ（2025年度版）が、YouTube公式チャンネルで公開されています。

大地震に備えるための知識を全6本の動画で学べる内容です。

日本損害保険協会「防災動画コンテンツ（2025年度版）」

コンテンツ名：防災動画コンテンツ（2025年度版）番組名：みんなの防災スイッチON！〜”大地震”命を守る事前の備え〜制作：BS日テレ制作協力：日本損害保険協会動画本数：全6本公開先：日本損害保険協会YouTube公式チャンネル

BS日テレ「みんなの防災スイッチON！

〜”大地震”命を守る事前の備え〜」と題した5分番組（全6回・再放送6回）が、2026年1月3日から3月18日にかけて放送されました。

今回、番組内では放送できなかった関係者への取材内容も含め、放送内容を動画コンテンツとしてYouTubeに掲載しています。

自然災害が激甚化・頻発化するなか、被害の発生を未然に防ぎ軽減するための取組みや、命を守るための事前の備えを紹介する内容となっています。

能登半島地震の経験と最新技術

動画では、能登半島地震の体験を明日の備えにつなげるエピソードや、震災時に命を守る最新技術が取り上げられています。

実際の被災経験から得られた教訓を、具体的な備えとして活用できる構成です。

震災の経験を活かした防災マップ作りについても詳しく紹介されています。

帰宅困難・高層マンション防災

知られざる帰宅困難問題や、救援がすぐには届かない状況での「孤立から自立」への備えもテーマに含まれています。

高層マンションで懸念される「高層難民」の問題にも焦点を当て、マンションでの被災生活に必要な備えや、被災後の復旧に向けた事前準備を解説しています。

全6本の動画を通じて、地震災害のさまざまな場面に対応できる知識が体系的にまとめられています。

番組未放送の取材内容も含まれているため、テレビ放送を視聴した方にとっても新たな学びが得られます。

5分という短い尺で1テーマを扱う構成のため、忙しい日常の中でも手軽に防災知識を身につけられます。

日本損害保険協会が公開する防災動画コンテンツ（2025年度版）に注目です。

よくある質問

Q. 動画は全部で何本公開されていますか？

A. 全6本が日本損害保険協会のYouTube公式チャンネルで公開されています。

Q. どのようなテーマが扱われていますか？

A. 能登半島地震の体験を活かした備え、震災時の最新技術、帰宅困難問題、孤立から自立への対策、マンションでの被災生活の備え、マンション復旧のための事前準備の6テーマです。

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