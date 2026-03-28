日本企業の世界挑戦を後押し！ クリエイティヴ・ヴィジョン「CES2027 JAPAN TECH」

記事ポイント 世界最大級のテック展示会CES2027に向け日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社を募集2018年の発足から10年目を迎え、CES2026では過去最多の37社が出展した実績4月〜5月に無料のオンライン説明会を計4回開催 世界最大級のテック展示会CES2027に向け日本パビリオン「JAPAN TECH」が出展社を募集2018年の発足から10年目を迎え、CES2026では過去最多の37社が出展した実績4月〜5月に無料のオンライン説明会を計4回開催

クリエイティヴ・ヴィジョンが、世界最大級のテック系展示会CES2027に出展する日本パビリオン「JAPAN TECH」の出展社募集を開始します。

大阪商工会議所との共催のもと、4月から5月にかけてオンライン説明会が計4回予定されています。

クリエイティヴ・ヴィジョン「CES2027 JAPAN TECH」

企画・運営: 株式会社クリエイティヴ・ヴィジョン（大阪府大阪市）共催: 大阪商工会議所出展場所: ベネチアンエキスポ ユーレカパーク＋グローバルパビリオンエリア説明会形式: オンライン（Zoomウェビナー）参加費: 無料（事前予約制）

毎年1月に米国ラスベガスで開催されるCESは、60年近い歴史を持つ世界最大のテック展示会です。

クリエイティヴ・ヴィジョンは、このCESにおいて日本パビリオン「JAPAN TECH」の企画・運営・施工を手がけています。

2018年のスタートから数え、2027年には10年目の節目を迎えます。

CES2026からは、従来のスタートアップ向けエリアであるベネチアンエキスポ1Fのユーレカパーク内に加え、2Fのグローバルパビリオンエリア（一般企業向け）にも2つ目の日本パビリオンを増設しています。

CES2026では過去最多となる総勢37社の日本企業が出展する規模へ成長しており、日本企業が生み出す新製品やサービスの革新性を世界に発信する舞台となっています。

出展社募集説明会

CES2027 JAPAN TECHの出展社募集にあたり、オンライン説明会が開催されます。

クリエイティヴ・ヴィジョン主催の説明会は、4月13日（月）10:00〜、4月20日（月）13:00〜、5月12日（火）10:00〜の計3回で、各回とも内容は共通です。

いずれも1時間程度を予定しており、Zoomウェビナー形式で参加費は無料となっています。

参加にはJAPAN TECH案内ページからの事前予約が必要です。

また、大阪商工会議所主催の説明会も4月16日（木）10:00〜に別途開催されます。

Japan Tech Projectとは

Japan Tech Projectは、「世界最大級のテック系展示会CESへの日本企業の出展障壁を下げること」を目的にクリエイティヴ・ヴィジョンが立ち上げたプロジェクトです。

出展費用や手続きの煩雑さ、商習慣の違いから日本企業にとって敷居の高かったCESに、共同出展という形で参加しやすくする仕組みを提供しています。

発足以来、CES史上初のジャパン・パビリオン「JAPAN TECH」として、毎年多くの日本企業の出展をサポートしています。

共同出展によって個社あたりの負担が軽減されるため、スタートアップや中小企業にとっても世界市場への技術発信がしやすい環境が整っています。

CES2027でもユーレカパークとグローバルパビリオンの2エリア体制で、日本の技術力を世界へ届ける舞台が用意されます。

出展を検討する企業は、4月〜5月の説明会で詳細を確認できます。

CES2027 JAPAN TECH出展社募集説明会の紹介でした。

よくある質問

Q. JAPAN TECHの説明会に参加するにはどうすればよいですか？

A. JAPAN TECH案内ページから事前予約が必要です。

クリエイティヴ・ヴィジョン主催は4月13日・4月20日・5月12日の3回、大阪商工会議所主催は4月16日に開催され、いずれも参加費は無料です。

Q. JAPAN TECHはどのような企業が出展できますか？

A. スタートアップ向けのユーレカパークと一般企業向けのグローバルパビリオンエリアの2エリアが用意されており、規模や業種を問わず日本企業が出展できる体制となっています。

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