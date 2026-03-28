臨床モニター価格で美容施術を受けられる！ 江南 PLAN;S CLINIC「2026年4月限定プログラム」

記事ポイント 韓国・江南のPLAN;S CLINICが2026年4月限定のボディライン管理＆リフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターとして特別価格での受診が可能独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューを展開 韓国・江南のPLAN;S CLINICが2026年4月限定のボディライン管理＆リフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターとして特別価格での受診が可能独自開発のペッ注射（脂肪溶解注射）を含む多彩なメニューを展開

韓国ソウル・江南区に位置する美容医療クリニック「江南 PLAN;S CLINIC」が、2026年4月限定のプログラムを実施します。

ボディライン管理からリフトアップ、スキンケアまで、新しい季節のスタートに合わせた幅広い施術メニューが用意されています。

江南 PLAN;S CLINIC「2026年4月限定プログラム」

実施時期：2026年4月対象店舗：江南店限定プログラム内容：ボディライン管理、リフトアップ、スキンケア、臨床データ収集モニター所在地：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター 2階（地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ）診療時間：月〜金 AM 10:30 - PM 08:00／土 AM 10:30 - PM 04:00（韓国の祝日・日曜休診）

江南 PLAN;S CLINICでは、一人ひとりの体型や希望に合わせた丁寧なカウンセリングを重視しています。

適切な施術プランの提案を第一に考え、カウンセリングからアフターケアまで一貫したサポート体制を整えているクリニックです。

近年では男性の患者によるボディライン管理の相談も増加しており、幅広い層に対応しています。

4月のボディライン管理プログラム

4月のボディライン管理プログラムでは、初回価格が設定されたプランが用意されています。

部位別の集中ケアコースや、ペッ注射の複数回受診プランなど、目的に応じた選択が可能です。

プログラムの適用は一人につきいずれか1メニューのみとなり、他の特典やクーポンとの併用はできません。

リフトアップ・スキンケアプログラム

リフトアップ施術プログラムに加え、美肌管理やスキンケアプログラムも展開されています。

いずれも江南店限定のメニューとなっており、4月中の来院が条件です。

臨床データ収集モニター募集

学術データの収集および臨床データの蓄積に協力できる方を対象に、モニター価格での施術案内を行っています。

参加条件として、来院前に公式LINEでの事前申請、施術前および施術3週間後の写真提供、そして4月中の来院が必要です。

ペッ注射（脂肪溶解注射）について

ペッ注射は特定の部位へアプローチする注射施術で、韓国国内の研究所との協業データに基づき開発されたPLAN;S CLINIC独自の施術内容です。

推奨される受診回数は1週間に1回、計3回以上となっています。

フェイスペッ注射1部位が9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位が12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種が18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）で提供されています。

なお、表示価格はウォン表記であり、付加価値税（VAT）が別途発生します。

注意事項およびリスク

施術の効果には個人差があり、特定の治療結果を保証するものではありません。

赤み、腫れ、内出血、一時的な痛み、硬結（しこり）などが生じる場合があります。

医師の診察に基づき、健康状態や体質によっては施術を受けられないケースもあります。

また、ペッ注射に使用する薬剤は日本国内において医薬品医療機器等法上の承認を得ていない未承認医薬品であり、同一の成分・性能を有する国内承認医薬品は存在しません。

万が一重篤な副作用が発生した場合でも、国内の「医薬品副作用被害救済制度」の対象外となります。

江南 PLAN;S CLINICの4月プログラムは、ボディライン管理からリフトアップ、スキンケアまで多彩な施術メニューが揃っています。

臨床データ収集モニターに参加すれば、特別価格で施術を受けられます。

カウンセリングからアフターケアまで一貫したサポート体制が整っているのも特徴です。

江南 PLAN;S CLINICの2026年4月限定プログラムに注目です。

よくある質問

Q. 江南 PLAN;S CLINICの4月プログラムの参加条件はありますか？

A. プログラムの適用は一人につきいずれか1メニューのみで、他の特典やクーポンとの併用はできません。

臨床データ収集モニターの場合は、公式LINEでの事前申請、施術前後の写真提供、4月中の来院が条件となります。

Q. ペッ注射の費用と推奨回数を教えてください。

A. フェイスペッ注射1部位が9.9万ウォン（税込）、ボディペッ注射1部位が12万ウォン（税込）、Highペッ注射各種が18万48千ウォン〜32万78千ウォン（税込）です。

推奨回数は1週間に1回、計3回以上となっています。

なお、付加価値税（VAT）が別途発生します。

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