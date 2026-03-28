dポイント10倍＆大特価セール開催中！ つるやゴルフ「つるやゴルフ覚王山店」

記事ポイント 2026年3月26日に名古屋・覚王山エリアにオープンしたゴルフ用品の大型店舗キャロウェイやテーラーメイドなど有名ブランドのクラブが大特価で購入可能3月29日まで全品dポイント10倍＆先着50名にブランドボールプレゼント 2026年3月26日に名古屋・覚王山エリアにオープンしたゴルフ用品の大型店舗キャロウェイやテーラーメイドなど有名ブランドのクラブが大特価で購入可能3月29日まで全品dポイント10倍＆先着50名にブランドボールプレゼント

ゴルフ用品総合メーカーのつるやゴルフが、名古屋市の覚王山エリアに新店舗をオープンしています。

最新ギアから有名ブランドウエアまで幅広く取り揃え、4月5日まで大特価のオープン記念セールを開催中です。

つるやゴルフ「つるやゴルフ覚王山店」

店舗名：つるやゴルフ覚王山店オープン日：2026年3月26日（木）オープン記念セール期間：2026年3月26日（木）〜2026年4月5日（日）オープンセール中営業時間：10:00〜20:00専用駐車場：21台完備

つるやゴルフ覚王山店は、2026年3月26日にオープンしました。

最新ギアや有名ブランドウエア、シューズ、グッズなどを数多く取り揃えています。

ゴルフ工房・試打室・測定器も完備しており、初心者から経験者まで幅広く利用できます。

地域最大級の品揃えとサービスが特徴です。

オープン記念セール商品ラインナップ

オープン記念セールでは、有名ブランドのゴルフクラブが大特価で販売されています。

キャロウェイのEPIC SPEEDドライバーが19,900円、Ai-SMOKEドライバーが27,900円となっています。

テーラーメイドのQi10ドライバーは34,900円、同モデルのフェアウェイウッドは19,900円です。

PINGのi525アイアン5本セットは59,900円で購入できます。

ODYSSEYの21DFXパターは9,900円、プーマのスパイクレスシューズは4,990円から7,990円です。

PINGやプーマのキャディバッグ各種が12,900円で揃っています。

有名ブランドウェア各種は最大半額となっており、レディース用商品も数多く取り扱っています。

4日間限定特典

2026年3月26日から3月29日までの4日間限定で、全品dポイント10倍キャンペーンが実施されています。

利用者登録とエントリーが必要で、キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与となります。

キャンペーン付与上限は30,000ポイントまでです。

さらに、つるやゴルフ独自の「つるやポイント」も同時に貯まります。

同期間中に10,000円以上購入した方には、各日先着50名に有名ブランドボール2球がプレゼントされます。

専用駐車場は21台分を完備しており、車でのアクセスにも便利です。

オープン記念セールの期間は2026年4月5日までとなっています。

キャロウェイやテーラーメイドなど人気ブランドのクラブが大特価で手に入る充実のラインナップです。

dポイント10倍や先着プレゼントなど、オープンならではの限定特典も用意されています。

ゴルフ工房・試打室・測定器を完備した地域最大級の店舗で、初心者から経験者まで幅広いニーズに対応しています。

つるやゴルフ覚王山店のオープン記念セールの紹介でした。

よくある質問

Q. つるやゴルフ覚王山店のオープン記念セールはいつまでですか？

A. オープン記念セールは2026年3月26日（木）から2026年4月5日（日）まで開催されています。

Q. dポイント10倍キャンペーンの条件は何ですか？

A. 2026年3月26日（木）から3月29日（日）の4日間限定で、利用者登録とエントリーが必要です。

キャンペーン付与上限は30,000ポイントまでとなっています。

Q. 先着プレゼントの条件はありますか？

A. 2026年3月26日（木）から3月29日（日）の期間中に10,000円（税込）以上購入した方が対象で、各日先着50名に有名ブランドボール2球がプレゼントされます。

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